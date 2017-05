Kankerlyer veg nou teen rare kindersiekte

'n Rare kindersiekte is onlangs by Zeake Swart (12) 'n leukemielyer, gediagnoseer.

GEORGE NUUSFLITS - 'n Twaalfjarige leukemielyer wat gekenmerk word aan haar stralende glimlag, veg tans ‘n verbete stryd teen nóg 'n ernstige toestand - 'n rare siekte wat gewoonlik by kinders onder die ouderdom van twee voorkom.

Zeake word sedert 8 Julie 2016 deur professor Davidson en sy span by die Rooikruis-kinderhospitaal behandel vir akute limfoblasties leukemie. Vroeg in Januarie tree daar egter komplikasies in. Zeake se bloedtelling bly ongewoon laag en haar finale behandelingsfase vir leukemie kan nie begin nie.

Sy ontwikkel ‘n pynlike knop op haar regterskeen en borskaspyn, wat later blyk ‘n massa bokant haar regterlong te wees. Daar word vermoed dat leukemie weer ingetree het, en meteens is ‘n beenmurg-oorplanting een van die behandelings-opsies.

Na talle ondersoeke, ‘n week van intense chemoterapie, skanderings en biopsies kom die nuus dat dit nie die geval is nie. Nog beenmurg-biopsies in albei heupe toon dat haar beenmurg nog steeds funksioneer en dat haar leukemie nog steeds in remissie is.

Die goeie nuus word egter oorskadu na ‘n paar weke van senutergende wag en die nuwe diagnose is ‘n toestand met ‘n baie vreemde naam - Juvenile Xanthogranuloma (JXG).

Die toestand kom gewoonlik voor as ‘n velsiekte by kinders onder tweejarige ouderdom en klaar meestal self op. In uiters seldsame gevalle, soos Zeake sin, word hierdie selle in beenmurg, been en ander organe gevind.

Dis geklassifiseer as ‘n rare siekte en daar is nie ‘n geskrewe behandelings-protokol daarvoor nie. Die behandeling wat wel voorgeskryf word, stem gelukkig baie ooreen met die behandeling van leukemie in die instandhoudingsfase.

Lees meer in Donderdag se George Herald, asook aanlyn.

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'