Jong kankerlyer vier Valentynsdag

Zeake Swart (regs) en haar ma, Susan.

GEORGE NUUS - 'n Twaalfjarige meisie van George wat sedert verlede Julie weens leukemia haar skoolbank in Laerskool George-Suid vir 'n hospitaalbed moes verruil, het vanjaar Valentynsdag saam met haar ma in Durbanville gevier.

Zeake Swart en haar ma, Susan, kon vandag 14 Februarie vir die eerste keer in 'n maand by hul "Kaapse huis" ontspan nadat Zeake 'n blaaskans van haar behandelings by die Rooikruis-kinderhospitaal gekry het. Sy het op Valentynsdag verjaarsdagpakkies oopgemaak wat vriende van George gestuur het, want sy het haar 12de verjaarsdag 'n week gelede op 9 Februarie gevier.

"Ons vier die dag met pienk kindersjampanje (druiwesap met borrels), spek-en-eiers en 'n lekker sagte bed," het Susan gesê. "Ons vier die lewe en ons eie vryheid, met goeie geselskap. My dogter het ‘n innerlike vrede wat baie grootmense nie het nie."

Zeake is op 9 Julie verlede jaar per ambulans na die Rooikruis-kinderhospitaal geneem, nadat 'n pediater in Mosselbaai die siekte gediagnoseer het.

"Ons het aanvanklik gedink sy het klierkoors," het Susan gesê. "Dinge het baie vinnig gebeur. Leukemia is om 22:00 op 8 Julie gediagnoseer, en ons moes die volgende dag in Kaapstad met behandeling begin. Sy het begin met nierversaking en moes verskeie kere dialise ontvang alvorens hulle met chemoterapie kon begin. Tydens chemoterapie skei jou liggaam baie soute af. As jy reeds nierversaking het kan jy doodgaan van nierversaking en nie kanker nie."

Zeake en Susan het met hul swerwerslewe tussen die hospitaal en verblyf in Rondebosch en Durbanville begin, met kort rustye terug in George. Gustav Swart, Zeake se pa, en Anke (15) haar sussie moes die fort in George hou. Gelukkig kon die gesin oor Kersfees by Jongensfontein kuier.

Terugslae is ook iets waarmee die gesin moes vrede maak. Zeake het in Januarie gordelroos opgedoen wat haar senuwee beskadig het. Sy moes ook bykomende operasies ondergaan en sukkel steeds om infeksies te beheer.

Volgens Susan is sy in leukemia remissie. "Die inflammasie het skade veroorsaak aan haar long, sy kan eers huis toe kom wanneer hulle die inflammasie opgeklaar het. Verder reageer sy goed op behandeling. Nog een blok van die aktiewe behandeling lê voor."

Susan is baie dankbaar vir hul "familie" in die Rooikruis-kinderhospitaal se onkologie-eenheid, die ondersteuning van Zeake se skool, vriende en vreemdelinge wat hulle in hierdie tyd bystaan.

"Dit is ‘n surreële wêreld. Die vriende wat jy maak in die G1-eenheid is mense wat jy vir altyd in jou hart gaan saamdra. Dis ‘n rowwe pad." Nadat leukemia by Zeake gediagnoseer is, het 'n paar leerders van Laerskool George-Suid in empatie hul hare afgeskeer.

"Haar Junie-eksamenpunte verlede jaar was uitstekend, daarom kon sy vanjaar met gr.6 begin," het Susan gesê. "Die skool stuur haar werksvelle en huiswerk. Sy sal moontlik haar eksamen in Junie met die hulp van 'n fasiliteerder moet aflê."

Zeake mis veral haar sport en skoolvriende, sowel as normale dinge soos partytjies hou, fliek en winkelsentrums besoek. Verlede jaar hierdie tyd het sy haar SWD-kleure vir netbal en hekkies gekry.

Milu Scholly, 'n baie goeie maat van Zeake, het haar hare verlede jaar afgeskeer na leukemia by Zeake gediagnoseer is.

Shana-Louise Meyer (11) sny haar lang blonde lokke in empatie met Zeake.

Geskenke van George by haar hospitaalbed. Zeake het verlede Donderdag 9 Februarie haar 12de verjaarsdag gevier.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

