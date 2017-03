Kraaibosch-moord: 2 Verdagtes vas

GEORGE NUUS - Twee mans is aangekeer vir die moord op Isabella Kruger (77).

Kruger se liggaam is gister, Saterdag 18 Maart, in haar huis in die Kraaibosch Country Estate gevind.

Goedere wat uit Kruger se huis gesteel is, is na bewering in die 2 verdagtes se besit gevind.

Die George Herald verneem Kruger en haar man het 'n paar maande gelede van Pretoria na George verhuis. Sy was alleen by die huis ten tye van die aanval. Haar man was in die siekeboeg elders op die landgoed.

Kruger se dogter het op haar liggaam in 'n bad water in die badkamer afgekom.

Gerugte dat die verdagtes van Touwsranten is en dat een van hulle vertroud is met die area van die landgoed, kon nie bevestig word nie.

Volgens die polisie kan nog arrestasies moontlik volg.

* In 'n soortgelyke voorval verlede Woensdagaand in Kleinkrantz is 'n bejaarde paartjie in hul huis in Hibiscusstraat oorval en beroof. Drie mans met 'n vuurwapen het die paartjie aangerand en vasgebind. Die verdagtes het hul gesigte bedek. Kontant en 'n selfoon is gesteel. Die man is in 'n kritieke toestand na die hospitaal geneem. Sy vrou is oor beseer en na die hospitaal gebring vir verdere mediese behandeling. Geen verdagtes is nog aangekeer nie.

