Moord: Bejaarde vrou in bad water gevind

GEORGE NUUS - Forensiese deskundiges was vandag vir ure besig om 'n moordtoneel in die Kraaibosch Country Estate te fynkam nadat die liggaam van 'n bejaarde vrou in haar huis gevind is.

Isabella Kruger (77) is voor 13:00 in 'n bad water deur haar dogter gevind.

Kaptein Malcolm Pojie van die polisie sê dis in die stadium onbekend hoe Kruger, wat alleen gewoon het, se aanvallers toegang tot die huis in Montagupasstraat gekry het. "Ons weet nog nie hoe die oorledene vermoor is nie en ook nie wanneer sy oorval is nie."

Kruger se dogter het met haar aankoms by die huis moddermerke op die muur by 'n venster gesien maar kon nie haar ma in die huis kry nie. Eers toe sy na die badkamer is, het sy die gru-ontdekking gemaak.

Die aanvallers het in Kruger se silwer Honda Jazz gevlug wat later verlate op die Saasveldpad gevind is.

Niemand is nog in verband met die moord aangekeer nie.

Persone met inligting kan sersant John Boesak skakel by 044 803 4400.

* Dit is die tweede aanval op bejaardes die afgelope week. Verlede Woensdagaand is 'n bejaarde paartjie in hul huis in Kleinkrantz oorval en beroof. Hulle is aangerand en vasgebind. Beide is hospitaal toe geneem. Min inligting oor die voorval is tans beskikbaar.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-JOERNALIS

