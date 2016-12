Katte loop deur onder koeëls

Dié mannetjieskat, Ninja, van George-Suid is verlede Dinsdag met 'n windbuks in die woonbuurt geskiet. Die koeël het hom op die linkerboud getref.

GEORGE NUUSFLITS - Katte in George-Suid moet ook deesdae koes vir windbukskoeëls, soos hul maters in Denneoord.

windbuks geskiet , maar die keer in Cradockstraat, in die middedorp. Kort na 'n voorval drie weke gelede in Denneoord is 'n gesteriliseerde mannetjieskat verlede Dinsdag (6 Desember) met 'n, maar die keer in Cradockstraat, in die middedorp.

Chantel de Witt se kat Ninja moes behandeling by 'n veearts ondergaan nadat hy op sy linkerboud geskiet is. De Witt is van voorneme om die saak by die polisie aan te meld. Sy vra dat mense met inligting oor die voorval die Tuinroete-dierebeskermingsvereniging sal kontak.

In 'n onlangse voorval in Denneoord is die Lesch-familie se wyfiekat, Rozy, op die hoek van Porter- en Hugenotestraat met 'n windbuks in die maag geskiet. Monique Lesch, die kat se eienaar, het 'n stewige veeartsrekening van sowat R3 700 om te betaal.

Die Tuinroete-dierebeskermingsvereniging het beklemtoon dat dit onwettig is om met 'n windbuks in 'n woonbuurt te skiet. Volgens die bestuurder van die vereniging, Frieda Jansen van Rensburg, blyk dit dat daar 'n toename in voorvalle is waar katte geteiken word. "Dit is absoluut onaanvaarbaar," het sy gesê.

Lees meer in Donderdag se George Herald, asook aanlyn.

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'