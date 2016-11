Opvolg: 1 van hospitaal-vermistes tuis

Die George-hospitaal. Foto: Hugo Redelinghuys.

GEORGE NUUS - Slegs 'n paar uur nadat 'n berig oor vyf vermiste persone verlede week in die George Herald verskyn het, is een van die vroue veilig gevind.

Lea Malan (44) van Proteapark is Donderdag 27 Oktober by haar woning opgespoor. Haar lewensmaat, Thys James, het haar in September as vermis aangemeld, maar nagelaat om die George-polisie in te lig dat sy vroeg verlede maand teruggekeer het huis toe.

Malan, 'n diabeet, is op 23 September per ambulans na die George-hospitaal geneem nadat sy siek geraak het. Sy is volgens inligting van die polisie in die vroeë oggendure ontslaan, maar het nooit by haar huis opgedaag nie. Malan kon nie vir die polisie sê presies waar sy was nie, slegs dat sy vir 'n paar dae saam met 'n vrou "iewers by 'n see" was.

Dit blyk dat sy soms verward en vergeetagtig raak weens haar mediese toestand. Die polisie vermoed Malan was na haar verdwyning by 'n vriendin in Suiderkruis, Groot-Brakrivier.

Die vriendin se dogter het die polisie vroeg die oggend gebel nadat sy die artikel oor Malan se verdwyning in die George Herald gelees het. Sy het aan die polisie gesê dat hulle Lea as Sophie ken, en dat sy vir 'n tydjie by haar ma gekuier het voordat sy huis toe is. Die polisie het die inligting onmiddellik opgevolg en Malan by haar woning aangetref.

Intussen gaan die ondersoeke na die ander vier persone voort. Hulle is Martha Lodewyk (71) van Vleistraat in Rosemoor wat op Woensdag 27 November 2013 verdwyn nadat sy buite die hospitaal gaan rook het. Sy is nooit opgespoor nie.

Petrus Kammies (78), oorspronklik van Dysselsdorp, het op 5 Desember 2013, net soos Lodewyk buite die hospitaal gestaan en rook voor hy verdwyn het. Hy is met prostaatkanker gediagnoseer en sou 'n operasie ondergaan het.

Pieter Pienaar (54) van Bellairstraat in Borcherds, het op 12 Oktober 2015 verdwyn. Pienaar is ook laas buite die hospitaal gesien waar hy die dag vir 'n mediese ondersoek was. Hy het die hospitaal omstreeks 16:35 verlaat en in Langenhovenstraat geloop in die rigting van die middedorp.

Christina Damonds (35) van Goedemoedsingel, Golden Valley in Blanco, het op 6 Julie 2016 haar ouerhuis verlaat op pad na Waboomskraal. Iemand het haar terug na Blanco geneem en naby haar huis afgelaai, maar sy het nooit daar opgedaag nie. Sy was geklee in 'n grys en roomkleurige broek, swart en wit strepies T-hemp en een pienk skoen.

Enigiemand met inligting oor die vermiste persone of wat hulle gesien het, kan ao. Wessie Westraad bel by 082 7222 010 of 044 803 4775.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'