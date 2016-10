4 Verdwyn buite hospitaal

Die George-hospitaal.

GEORGE NUUS - Minstens vier van die vermiste persone waarna die George-polisie tans soek, het in die omgewing van die George-hospitaal weggeraak.

Van die sake dateer terug na 2013 toe twee bejaardes slegs 'n week uitmekaar, spoorloos buite die hospitaal verdwyn het.

Martha Lodewyk (71) van Vleistraat in Rosemoor het op Woensdag 27 November 2013 verdwyn nadat sy buite die hospitaal gaan rook het. Sy is nooit opgespoor nie.

Kammies se dogter Triena Baartman, het vandeesweek gesê haar ouer suster, Muriel Jordaan, was saam met hul pa by die hospitaal.

"Hy was reeds toegelaat, maar hulle is buitentoe, want hy wou gaan rook. Muriel was saam met hom en het na die kafee gestap om lugtyd te gaan koop om ons te laat weet dat hy toegelaat is. Toe sy minute later omdraai, was hy weg."

Sy sê haar suster het na hom begin soek, maar kon hom nie kry nie. "'n Skoonmaker het haar gehelp, maar niks. Sy het toe maar huis toe gekom, want dit het laat geraak en sy moes met die ambulans terugkom Dysselsdorp toe."

Die volgende dag en weke daarna het die familie weekliks teruggekeer na George op soek na hul pa, sonder enige sukses. Baartman sê verskeie mense het hulle gekontak met inligting dat hulle haar pa gesien het.

"Een vrou het gesê hy was die aand van 5 Desember by die hospitaal op soek na kos en sy familie. Nog 'n vrou het gebel om te sê dat sy hom in die bos naby die hospitaal gesien het. 'n Man het hom ook by die taxistaanplek in die dorp gesien en gesê hy't baie siek gelyk waar hy op die sypaadjie gesit het. Ons het elke keer gaan soek as ons 'n oproep gekry het, maar niks gekry nie."

Sy sê hulle wil net weet waar hul pa is en berusting vind, want die onsekerheid dryf hulle die afgelope drie jaar "teen die mure uit".

Sy en haar twee susters en broer het hul dank uitgespreek teenoor George Meyer, 'n gemeenskapswerker van Dysselsdorp, wat hulle gehelp om die polisie sover te kry om weer na hul pa se verdwyning te kyk. Hulle is volgende week weer in George om sekere gebiede te fynkam.

Nog persone waarna die polisie soek, is Pieter Pienaar (54) van Bellairstraat in Borcherds, wat op 12 Oktober 2015 verdwyn het. Pienaar is ook laas buite die hospitaal gesien waar hy die dag vir 'n mediese ondersoek was. Hy het die hospitaal omstreeks 16:35 verlaat en in Langenhovenstraat geloop in die rigting van die middedorp.

Christina Damonds (35) van Goedemoedsingel, Golden Valley in Blanco, het op 6 Julie 2016 haar ouerhuis verlaat op pad na Waboomskraal. Iemand het haar terug na Blanco gebring en naby haar huis afgelaai, maar sy het nooit daar opgedaag nie. Sy was geklee in 'n grys en roomkleurige broek, swart en wit strepies T-hemp en een pienk skoen.

In die mees onlangse voorval het Lea Malan (44) van Proteapark-plakkerskamp op 23 September 2016 weggeraak.

Sy is per ambulans na die hospitaal geneem en by ongevalle behandel nadat sy siek geword het. Sy is volgens inligting van die polisie in die vroeë oggendure ontslaan, maar het nooit by haar huis opgedaag nie. Sy is laas binne die hospitaal gesien.

Malan het ten tyde van haar verdwyning 'n rooi kopdoek opgehad, wit en swart geruite hemp, donkerblou jeans, wit sandale en 'n windbaadjie waarop die woorde New York staan.

Enigiemand met inligting oor die vermiste persone of wat hulle gesien het, kan ao. WH Westraadt bel by 082 7222 010 of 044 803 4775.

Petrus Kammies (78), oorspronklik van Dysselsdorp, het op 5 Desember 2013, net soos Lodewyk buite die hospitaal gestaan en rook voor hy verdwyn het. Hy is met prostaatkanker gediagnoseer en sou 'n operasie ondergaan het.