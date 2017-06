Susan van der Merwe van George vroeër vandag (Sondag 4 Junie) op die ongelukstoneel in Knysnaweg waar haar dogter, Caroline (21) Vrydagaand gesterf het.

Susan van der Merwe vra ook dat die publiek ‘n petisie, Prevent another senseless death - Make Knysna Road Safer, teken.

Hierin word die George-munisipaliteit en die Wes-Kaapse departement van vervoer, gevra om permanente spoedkameras in Knysnaweg aan te bring en dat ‘n oplossing vir die onwettige laatnag resies op die stuk pad gevind word.

“My kind het nie verniet gesterf nie. Iets moet uit die tragedie van ons kom en daarom wil ons keer dat dit ooit weer gebeur,” het Van der Mewer vanmiddag aan die George Herald gesê.

Caroline was Vrydagaand voor 23:00 vanaf Mojo’s naby die Glenwood-gholfbaan waar sy gewerk het, onderweg huis toe in haar Peugeot saam met haar kêrel, Jaco van Greunen, Jean-Pierre Stopforth en Levin Muller. Sy het in Knysnaweg ingedraai in die rigting na die dorp toe twee voertuie, ‘n Chevrolet Sonic en Volkswagen Caddy wat in die teenoorgestelde rigting gery het, haar motor van vooraf tref.

Caroline het op die toneel gesterf. Reddingswerkers van Metro-nooddienste het haar liggame met meganiese kake uit die verfrommelde wrak bevry nadat hulle ook die beseerde Van Greunen, Stopforth en Muller moes uit sny. Hulle al drie is na die Mediclinic George vervoer. Stopforth is Saterdag na ‘n hospitaal in Kaapstad vervoer met ‘n ernstige rugbesering, terwyl die ander twee mans plaaslik aansterk.

Die bestuurder van die Sonic en sy passasier sowel as die bestuurder van die Caddy is ook vir mediese behandeling na die Mediclinic George geneem. Die George Herald kon nie vasstel of hulle nog in die hospitaal is nie.

Caroline laat ook haar pa, Pieter en broer, Stefan agter.

Geen begrafnisreëlings is nog getref nie.

Die ongelukstoneel Vrydagaand. Foto: Louis Jean la Grange

'n Skermgreep van die petisie.

Die polisie is gekontak vir kommentaar oor die oorsaak van die ongeluk, maar geen kommentaar is ontvang nie.