Behuisingsprojek vir Maraiskamp

Jacomina Lottering (links), 'n inwoner van Sardienstraat, saam met twee begunstigdes van die behuisingsprojek, Isak Leen (middel) en Gert du Plessis.

GEORGE NUUSFLITS & VIDEO - 'n Behuisingsprojek wat aan die einde van verlede jaar bykans voltooi was, is erg gevandaliseer tydens die bouersvakansie en die huisies is tot op die grond afgebreek.

Volgens die munisipaliteit is die huise erg geplunder, ten spyte van die sekerheidsmaatreëls wat deur die kontrakteur getref is.

"Die kontrakteur het in die proses groot finansiële verliese gely. Die sekerheidsbeamptes is met hul lewens gedreig en is telkemale van die perseel verjaag," het die munisipale woordvoerder, Chantel Edwards-Klose gesê.

"Die vandalisme wat in Maraiskamp deur misdadige elemente gepleeg is, is die ergste wat tot dusver in George ervaar is."

Gert du Plessis, een van die begunstigdes, is bekommerd oor hul veiligheid in die nuwe huise. Jacomina Lottering, 'n inwoner wat langs die huisies in Sardienstraat woon, is weer bekommerd dat ongewenste persone soos misdadigers en dwelmsmouse hul intrek in die huisies in Sardienstraat sal neem, alvorens dit deur die munisipaliteit gesloop word.

Kyk hieronder na 'n video-onderhoud met van die inwoners:

VIDEO & ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

VIDEO: WESSEL VAN HEERDEN

Lees meer in Donderdag se George Herald, asook aanlyn.

