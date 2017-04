Opvolg: Ongeluk naby Cooper

Die ongelukstoneel waarin die rooi voertuig betrokke was. Foto: Dave van der Merwe

Die verkeersbeamptes is sover bekend nie in die ongeluk beseer nie, hoewel van die ander betrokkenes sodanig beseer is dat hulle per lugambulans na hospitale in George afgevoer is.

Na bewering is dit buitelanders wat in die rooi voertuig was.

SUID-KAAP NUUSFLITS - 'n Vragmotor wat blykbaar vroeër in Heidelberg gesteel is, was by die Cooper-veilingskrale op die N2, skynbaar in 'n botsing met 'n rooi voertuig betrokke nadat dit van wetstoepassers probeer vlug het.Volgens bevestigde berigte is drie provinsiale verkeersvoertuie ook in die ongeluk beskadig.