'Ons R50 miljoen vir siviel is veilig'

George-burgemeester Melvin Naik

GEORGE NUUS - Die munisipale direktoraat vir siviel en tegniese werke kry 'verseker' R50 miljoen van die nasionale departement van vervoer vir die opgradering van infrastruktuur.

George-burgemeester, Melvin Naik, het by navraag bevestig dat daar geen risiko bestaan dat George dié bedrag wat van Ekurhuleni-munisipaliteit na George-munisipaliteit oorgeplaas word, sal verloor nie.

Kommer heers onder raadslede van twee opposisiepartye (VF Plus en SAC) dat die munisipale direktoraat vir siviel en tegniese werke die risiko loop om die R50 miljoen te verloor. Volgens VF Plus-raadslid Gert van Niekerk en SAC-raadslid Basil Petrus, beide lede van die artikel 80-komitee vir hierdie direktoraat, mag 'n besluit van DA-raadslede om die vergadering vir 'n vyfde keer vanjaar uit te stel, dalk beteken dat belangrike besluite nie binne 'n gegewe spertyd geneem word nie.

Naik het gesê hy is glad nie bekommerd oor enige geld wat verloor word nie. Hy het ook bevestig dat daar nie 'n spertyd vir hul prosesse is nie. "Ons gaan nie geld verloor nie, daar is interne prosesse wat ons moet deurgaan. Ons kan nie hierdie interne prosesse mis nie, dan tree ons onwettig op," het Naik gesê. "Daar is geen tyd aan verbonde nie, die geld is afkomstig van die provinsiale departement van openbare vervoer. Dit is wel van 'n ander munisipaliteit na ons gestuur."

Munisipale woordvoerder, Chantel Edwards-Klose, het per e-pos geantwoord dat die George-raad 'n besluit moet neem oor hoe die R50 miljoen aangewend moet word. Sy sê die munisipaliteit het op 10 Maart vanjaar kennis van die meevallertjie ontvang. Volgens haar het Naik met nasionale tesourie bevestig dat daar geen risiko bestaan dat George-munisipaliteit die betrokke R50 miljoen sal verloor nie.

Maar VF Plus-raadslid Gert van Niekerk het gesê die dringendheid van die laaste vergadering verlede Woensdag 15 Maart is deur die direkteur van siviele ingenieurswese, Harold Basson, beklemtoon. Basson kon nie vir kommentaar bereik word nie.

"Ons het almal tyd afgeknyp vir die vergadering, want ons is besig om uit tyd te hardloop," het Van Niekerk gesê. Die vergadering is egter uitgestel na 12 April, nadat die DA dié besluit met 'n meerderheid stemme geneem het. Van Niekerk en die SAC-raadslid Basil Petrus, het teen die besluit gestem. Twee DA-raadslede het buite stemming gebly.

"Die vergadering is weereens uitgestel met die flou verskoning dat nuwe tenderregulasies op 1 April in werking tree, wel wetende dat sou daar besluite gemaak word onder die huidige regulasies, die regswerking daarvan net so bindend is," het Van Niekerk gesê.

Hy het melding gemaak van "hewige binnegevegte" binne die DA. Hy voer aan dit kniehalter dienslewering. "Daar is duidelik 'n groepering binne die DA wat nie baie lief is vir die res van die DA nie," het hy gesê.

Naik het die beweringe dat die vergadering uitgestel is oor tenderregulasies ontken, en ook gesê daar heers geen onenigheid in die party nie. "Daar is geen tweespalt in die DA nie, dit is mense se siening," het Naik gesê.

Intussen oorweeg Petrus om hom van die komitee te onttrek. "Dit is die eerste keer in my loopbaan as raadslid dat komiteevergaderings van so 'n belangrike aard ontwrig word deur persoonlikheidsverskille. Hulle is totaal verdeeld. Dit is vir my 'n teleurstelling om hulle so te sien," het hy gesê.

"Ons is vasgevang tussen die twee faksies van die DA. Hulle dink ons moet alles net so aanvaar, omdat hulle die meerderheid is. Dit wil voorkom of die gedrag by ander komitees ook voorkom. Dit kan nie so voortgaan nie. Die dorp kan miljoene verloor."

Die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, is ook vir kommentaar genader. Hy het onderneem om meer oor die aangeleentheid uit te vind. Sy kommentaar is nie teen druktyd ontvang nie.

VF Plus-raadslid Gert van Niekerk .

SAC-raadslid Basil Petrus

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

