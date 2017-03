Debonairs-bestuurder onskuldig

Willie Greeff ná sy onskuldigbevinding Donderdag. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUSFLITS - 'n Voormalige bestuurder van Debonairs in George, Willie Greeff, het in trane uitgebars nadat landdros Erna Grobler hom Donderdag onskuldig bevind het in 'n diefstalsaak.

Nadat Grobler haar uitspraak gegee, het, het Greeff by die hof uitbeweeg en beheer oor sy emosies verloor. Hy het snikkend na 'n hoek van die hofgang beweeg waar hy 'n rukkie met sy rug na buite gekeer gestaan het tot hy weer rustig geraak het. Sy vrou, Adriana, het met betraande oë rondgestaan.

Greeff is deur die eienaar van Debonairs, Johan Alberts, daarvan beskuldig dat hy geld uit die winkel se kluis en kleinkasblik geneem het. 'n Sekuriteitsvideo-opname was een van die bewysstukke wat die aanklaer, Marchelle Malgas, ingedien het. In getuienis wat verlede jaar in die hof gelewer is, het Alberts getuig dat daar 'n tekort van R3 800 op die boeke was. As bestuurder het Greeff vrye toegang tot die kluis en kleinkas gehad.

Greeff het getuig dat die geld wat hy uit die kluis gehaal het, sy eie was. Hy het sy salaris in kontant ontvang en dit was sy gewoonte om dit daar te bêre totdat hy huur moes betaal of van tyd tot tyd vleis wou koop. Geld wat hy uit die kleinkasblik gehaal het, was vir sy seun se vergoeding vir die vervoer van werknemers, volgens 'n ooreenkoms met Alberts.

