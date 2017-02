Skildery uit kunswinkel gesteel

Die verdagte was onbewus van die kamera wat sy skelmstreke verfilm.

GEORGE NUUS - 'n Onbekende jong man geklee in 'n rooi baadjie, het Woensdag 15 Februarie 'n skildery ter waarde van R8 000 uit 'n kunswinkel in Markstraat gesteel.

Martie le Roux, die eienaar van The Art Shop, het aan die George Herald gesê die voorval het omstreeks 14:30 plaasgevind.

"Dit het vinnig gebeur. Ek het my rug gedraai om 'n bestelling te pak. Die sekerheidsbeampte het die vullis gaan verwyder en daarna was die skildery weg," het sy gesê. Die skildery, wat deur Le Roux self geskilder is, is 'n naakstudie van 'n goedgeboude man wat met sy rug na die skilder sit.

Le Roux is passievol oor kuns en lewer 'n pleidooi aan Georgiete om op die uitkyk te wees vir die skildery en die verdagte.

Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Enigiemand wat die skildery of die verdagte herken, kan Martie le Roux by 044 873 2792 of die ondersoekbeampte, sers. Mamfengu by 044 803 4725 / 044 803 4752 skakel.

* An unknown thief wearing a red jacket made off with a painting worth R8000 in the CBD last week. Martie le Roux, the owner of The Art Shop, says the theft took place at about 14:30 on Wednesday 15 February. The man took the painting from the easel and walked off while her attention was elsewhere, but he was captured on CCTV footage. Anyone who can help find the painting and/or culprit is asked to phone Martie le Roux at 044 873 2792 or Sgt Mamfengu at 044 803 4725 / 044 803 4752.

Die gesteelde skildery is 'n portret wat Martie le Roux vir 'n gereelde kliënt geverf het.

ARTIKEL: BRüMILDA SWARTBOOI, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'