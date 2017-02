Vrou verloor been: Nie kwaad na ongeluk

Allison August is dapper en vol vrede.

GEORGE NUUS - Sy kyk na die positiewe dinge in die lewe en koester geen kwade gevoelens teen wie ook al verantwoordelik is vir die ongeluk waarin sy 'n been verloor het nie. Só het Allison August (32) vandeesweek vanuit die Paarl aan die George Herald gesê.

Allison se linkerbeen is bo die knie geamputeer nadat sy en twee vriende, Lorenzo Seconds (32) en Cheryl Jansen (31) in Oktober verlede jaar voor Rush-nagklub in Beachweg, Pacaltsdorp raakgery is.

Allison, wat die afgelope paar jaar in die Paarl saam met haar man, Heino en hulle dogtertjie Zevah (4) woon, het vir die naweek by haar ma in Parkdene gekuier toe die ongeluk plaasgevind het. Sy en Cheryl het saam met Lorenzo voor die nagklub op die sypaadjie vir hul rygeleentheid gewag.

Sy sê dit gaan goed met haar en dat sy goed oor die weg kom in die rolstoel. "Ek is alleen by die huis en kom mooi op my eie reg. My man gaan werk en Zevah gaan skool toe en dan doen ek maar wat ek kan," sê sy. Daar is steeds baie moeilike dae dan huil sy en is sy hartseer, maar dan ruk sy haarself gou weer reg, want die lewe gaan aan, sê sy.

"Ek mis dit om te kan loop, maar ek aanvaar wat gebeur het. En ek vergewe die persoon wat vir die ongeluk verantwoordelik is, dit was 'n ongeluk. Ek sou dit in persoon wou sê, maar ongelukkig het ek nog nie die geleentheid gehad nie."

Sy wil graag die dokters en personeel by die George-hospitaal bedank vir alles wat hulle vir haar doen en ook vir elkeen wat vir haar bid. "Ek dink die aanvaarding, die rustigheid en die vrede wat ek ervaar is deur God se genade en almal se gebede. Hoe anders sou ek hierdeur kom?"

Allison is einde vandeesmaand weer in George vir 'n opvolgbesoek by die hospitaal om te kyk hoe haar regterbeen, wat ook ernstig beseer is, herstel. Sy het tans staalpenne in die been en kan dit nie gebruik nie.

Die man wat die polisie vermoed die ongeluk veroorsaak het, Benjamin Fielies (36) verskyn op 24 Februarie weer in die George-hof.

Die polisie vermoed Fielies het op 2 Oktober 2016 teen 'n silwerkleurige Daewoo voor die nagklub gebots. Die bestuurder van die Daewoo het beheer oor die voertuig verloor, die pad verlaat en die drie vriende getref.

