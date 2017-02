'Ek is met die dood gedreig'

Marchell Kleynhans.

GEORGE NUUSFLITS - 'n DA-kandidaat wat aan die onlangse tussenverkiesing in Uniondale (wyk 25) deelgeneem het, woon deesdae in George nadat hy glo vir sy gesin se veiligheid gevlug het.

Marchell Kleynhans, sy vrou en twee van sy kinders het sak en pak na George verhuis 'n dag na die tussenverkiesing op 1 Februarie.

Kleynhans was die raadslid vir dié wyk voor die verkiesing in Augustus verlede jaar. Hy het teen Marlin du Preez van die ANC verloor. Die tussenverkiesing het gevolg na Du Preez se dood. Die wyk is in die onlangse tussenverkiesing deur die ANC-kandidaat Jarques Esau gewen.

"Ek is voor en tydens die verkiesing met die dood gedreig," het Kleynhans gesê. "Ek was by die polisie, maar niks het gebeur nie. Ek en my gesin voel nie meer veilig in Uniondale nie."

Kleynhans het die afgelope 33 jaar in die Uniondale-omgewing gebly. Sy oudste dogter kon nie plek by 'n hoërskool in George kry nie en bly vir eers by familie op Uniondale. Die Kleynhans-egpaar, hulle 12-jarige seun en 2-jarige dogtertjie woon tans by sy skoonfamilie in Pacaltsdorp. "Dit was baie traumaties vir my vrou. Dit was erg om my oudste dogter eers agter te los," het hy gesê.

