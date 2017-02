Behuising 'n probleem in Proteapark

Johannes Julies woon tans in die struktuur in Proteaplakkerskamp, maar gaan binnekort intrek neem in 'n tydelike sinkhuis wat deur George-munisipaliteit opgerig is. Julies is opgewonde oor dié skuif. Agter sy plakkershut is een van die Hop-huisies sigbaar wat deel vorm van 'n behuisingsprojek. Julies en nog 'n paar huishoudings word geskuif sodat die projek voltooi kan word. Foto's: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS & VIDEO - Wrywing tussen agterplaasbewoners in Proteapark en George-munisipaliteit het verlede week opnuut opgevlam. Agt sinkhuisies is in 'n area, bekend onder die inwoners as Protea Valley, opgerig, om as huisvesting te dien vir 'n klompie gesinne wat in Proteapark-plakkerskamp woon.

Die probleem is egter dat dit die einste grond is waar agterplaasbewoners verlede jaar onwettig lappies grond afgemeet het waar hulle wou nes skrop. Hulle moes uiteindelik die stryd gewonne gee, maar kyk nou toe hoe ander gesinne met munisipale hulp na die area geskuif word.

Die ongelukkigheid kan dalk 'n effek op die vordering van die behuisingsprojek in Proteapark-plakkerskamp hê. Agterplaasbewoners het verlede jaar in 'n vreedsame betoging tot by die George-stadsraad in Yorkstraat geloop om 'n griefskrif in te dien.

Volgens Chantel Edwards-Klose, munisipale woordvoerder, word die sinkstrukture as 'n tussentydse maatreël opgerig om voorsiening te maak vir gesinne wat tans op erwe woon waar Hop-huise gebou moet word. "Hierdie gesinne sal, mits hulle vir 'n behuisingsgeleentheid kwalifiseer, in die toekoms binne die Metrogronde-ontwikkeling geakkommodeer word," het Edwards-Klose gesê.

"Die munisipaliteit fasiliteer die verskuiwing, en oortree die betrokke gesinne dus geen wet nie. Die gebied is nie geskik vir 'n permanente ontwikkeling aangesien die koste om die erwe te diens onbekostigbaar en hopeloos te duur is."

'n Inwoner wat haar oor die agterplaasbewoners ontferm, Maggie Buys, is bekommerd oor die toename van hierdie soort huisvesting in die woongebied. Een van die agterplaasbewoners, Anna de Kock, het na bewering reeds in 1999 vir ’n huis aansoek gedoen.

Sy sê hulle wag steeds hoopvol, maar daar is sprake dat haar naam nie meer op die behuisingswaglys is nie. Altesaam 13 mense woon tans in De Kock se houthut in Proteapark.

Salomé Tamboer en vier van haar vyf kinders: Die drieling Robyn, Roslyn en Roberto (11 maande) en Ronaldo (5). Tamboer is een van talle agterplaasbewoners in die Proteapark-omgewing wat op behuising wag.

Die sinkhuisies waarheen 'n klompie gesinne van Proteaplakkerskamp geskuif gaan word. Dit is opgerig in Protea Valley, soos die area onder inwoners bekend staan. Altesaam agt van hierdie strukture is oor die laaste tien dae opgerig.

