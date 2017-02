Kat uit krat gered

Die kat nog in die krat.

"My seun James en sy meisie Renske Oosthuizen het oor die keermuur gespring om te gaan kyk. Wat hulle gevind het was skokkend.

"'n Uiters maer, swart wyfiekat was vasgevang in twee melkkratte wat met bloudraad aanmekaar vasgemaak was. James en Renske het die krat na veiligheid gebring, en ons het onmiddellik vir die arme dier hoender gevoer.

Sy het die kos verslind en ek is oortuig dat sy 'n paar dae daar in die son en reën gelê het," sê Magdeleen Roos.

Die Tuinroete-dierebeskermingsvereniging (DBV) se leerlinginspekteur, Colleen Thysse, het die oproep van Jimmy Roos op die DBV se noodnommer ontvang en is dadelik na die kantoor om die kat te ontvang.

Salomé Botha, DBV-hoofinspekteur sê: "Die krat is op ons perseel oopgemaak en die kat is op 'n drip gesit. In die begin was sy baie bang en behalwe dat sy uiters honger was, doen sy baie goed.

"Dit kan iemand wees wat hulle eie kat gaan "dump" het, of iemand wat die bure se kat gaan "dump" het.

Dit is teen die dierebeskermingswet om 'n dier aan sy eie genade oor te laat. Daar is absoluut geen verskoning om enige dier so te behandel of so wreed te laat sterf of ly nie. Die DBV is dankbaar vir die gesin wat haar gered het," sê Botha.

Die DBV tel gratis ongewenste diere op.

Persone met inligting oor die voorval kan die DBV skakel by 044 878 1990.

Magdeleen Roos (links) en haar seun, James, met die kratte waarin die kat vasgevang was. Foto: Myron Rabinowitz.

ARTIKEL: MYRON RABINOWITZ, GEORGE HERALD-JOERNALIS

GEORGE NUUS - Toe die Roos-gesin van George Sondag 29 Januarie in die Outeniquapas stop om iets te eet, was hulle baie verbaas om 'n benoude kat onder in die bosse te hoor miaau.