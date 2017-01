Pacaltsdorpers vies oor staanplek buite hub

Argitek, Brian Stokes (links) en George-burgemeester, Melvin Naik, tydens die opening van die George Transport hub.

GEORGE NUUSFLITS - ‘n Hoop klagtes het onlangs van Pacaltsdorp se GO GEORGE passasiers ingestroom, omdat hulle in wind en reën langs die hub in Cradockstraat vir hul bus moes wag.

Die ontevrede passasiers reken hulle moet in die nat en koue vir ‘n bus wag terwyl daar reeds ‘n terminus vir Thembalethu in die hub is - alhoewel die roete nog nie aktief is nie.

Munisipale woordvoerder, Chantel Edwards-Klose, het by navraag bevestig dat alle passasiers welkom is en aangemoedig word om die fasiliteite van die Hub te gebruik. Dit sluit in geriewe soos die toilette en onderdaksitplekke wanneer hulle tyd moet verwyl in die middedorp terwyl hulle wag vir die aankoms van hul busse.

Op 'n navraag oor die passasiers wat in die reën gewag het, was die antwoord as volg: "Hulle was baie welkom om in die hub te wag tot dit tyd is om te gaan aantree vir hulle verwagte busse, hoewel daar reeds tydelike skuilings by die drie Mispel-bushaltes waar die Pacaltsdorp-busse stop, aangebring is. ‘n Groter tipe permanente skuiling is deel van die beplanning vir al die bushaltes in die omgewing van die Hub, sodat alle passasiers skuiling teen die son, reën en wind kan geniet terwyl hulle wag."

