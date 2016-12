11-jarige skaakspeler kritiek na ongeluk

Michael Sweetbert (11).

GEORGE NUUSFLITS - 'n Belowende jong skaakspeler van George wat Donderdag ernstig beseer is in 'n ongeluk in die Vrystaat, is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal.

Michael Sweetbert (11) en sy pleegpa, Eduan Naudé was onderweg na die SA junior skaakkampioenskappe wat die naweek in Boksburg gehou is, toe die ongeluk naby Parys plaasgevind het.

Geen ander voertuie was betrokke nie.

Albei het verskeie ernstige beserings opgedoen.

Michael is opgeneem in die Pelonomi-hospitaal in Bloemfontein en Naudé is vandag van Kroonstad oorgeplaas na die Bloemfontein-hospitaal.

'n Fonds is intussen deur Eden Skaak vir Michael gestig omdat die gesin nie 'n mediese fonds het om te help met die mediese onkostes nie.

Skenkings kan gemaak word by:

Verwysing: Michael Fund

Meer inligting volg soos die bekendgemaak word.

Bank: AbsaTakkode: 632005Rekeninghouer: SWD SSORekeningnommer: 407 8216 928