3 Gesinne verloor alles in brand

Brandweermanne besig om die vuur te probeer blus. Foto's: Lizette da Silva.

GEORGE NUUSFLITS - Drie gesinne van New Dawnpark is vanoggend dakloos gelaat nadat hul huise in ‘n brand verwoes is.

Niemand is in die brand, wat vermoedelik in een van die sinkplaathuise agter in die erf ontstaan het, beseer nie.

Die eienaar van die hoofhuis, Katherine Plum, was reeds weg werk toe ten tyde van die brand. Sy en haar dogterjie (9) het in die geboude huis voor in die erf gewoon. Plum het in trane uitgebars toe sy kort voor 08:00 op die toneel in Voëlnesvaringslot opdaag.

Plum en haar susterskind, Enelane Baadjies, wat agter in die erf gewoon het, het mekaar omhels en verslae gekyk na die puin. Baadjies wie se houthuis agter teen Plum se huis geleë was, is ook brand verwoes. Sy, haar man en 9-jarige seun het in die huis gewoon.

Die brand het vermoedelik ontstaan in ‘n derde woning op die erf, waarin ene Fritos, gewoon het. Hy was nie op die toneel met George Herald se besoek nie.

Die polisie en George-brandweer was op die toneel saam met raadslid Cecil Noble.

Beamptes van grondbestuur by die George-munisipaliteit is reeds gekontak en hulle sou vanoggend die toneel besoek om ondersoek in te stel. Hulle sal ook bepaal of Plum se geboude huis nog veilig is om in te woon.

Noodbehuising sal intussen aan die families verskaf word.

Katherine Plum, eienaar, word getroos deur raadslid Cecil Noble.

Die toneel in Voëlnesvaringslot.

