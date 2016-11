Munisipale hof wag net op landdros

George-munisipale hofpersoneel van links: Adrian Kraai (tolk), Michael Krige (stenograaf), Angelique Felix (klerk van die hof), Johan van Schalkwyk (hoof van regsdienste) en Benjamin Ngcwangu (aanklaer). Foto: Keano Leen

GEORGE NUUS - Die George-munisipale hof is reeds aan die gang met die hantering van sekere dienste, maar wag steeds dat die departement van justisie 'n landdros aanstel.

Die hofpersoneel het amptelik op 1 November hul intrek by die hofgebou in die George-burgersentrum geneem. Die ingang tot die hofgebou is by die hoofingang van die George-burgersentrum in Yorkstraat, en die hofsaal en personeel is op die eerste verdieping. Daar is 'n sekerheidsbeampte wat ook kan help met verwysings.

Alle personeel, behalwe die landdros, is reeds aangestel. Die aanklaer, klerk van die hof, tolk en stenograaf is reeds werksaam en het hul intrek in hul kantore gemaak.

Volgens adv. Johan van Schalkwyk, hoof van munisipale regsdienste, konsentreer die hof tans op plaaslike en provinsiale verkeersake. Die hof hanteer vertoë rakende verkeersake en hanteer die prosessering van reeds gemagtigde lasbriewe.

Die aanklaer, Benjamin Ngcwangu, kan ook op navraag gesien word. Sodra die hof sit, sal sittings van 09:00 tot 16:00 geskied.

Die hof sal mettertyd ook die toepassing van die raad se verordeninge en bouregulasies hanteer.

