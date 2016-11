Opvolg: Kerk stig slagoffergroep

Pastoor Alan Spies (links), leraar van die AGS Pacaltsdorp saam met pastoor Anne Ross-Maarman en kapt. Malcolm Pojie, Suid-Kaapse polisiewoordvoerder. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Die AGS-gemeente van Pacaltsdorp stel op 3 Desember 'n beradingsdiens bekend vir slagoffers van geweld. Dit sal veral op vroue en kinders ingestel wees.

Kinders wat met dwelmverslawing sukkel, sal ook kan aanklop by die Grace and Royal Ministry soos die inisiatief bekendstaan. Pastoor Anne Ross-Maarman, wie se breinkind dit is, is tans kapellaan en pastorale berader by Bethesda Medical and Relief Services in Rosemoor.

Sy is opgewonde oor 'n groep vroulike vrywilligers wat twee maande gelede reeds met opleiding as lekeberaders begin het. Fasiliteerders op verkillende professionele gebiede help met die kursusaanbieding wat by die kerk plaasvind.

"Ons het ook reeds in Oktober 'n ondersteuningsgroep vir vroue en kinders op die been gebring. Op die oomblik word die diens slegs op Saterdae aangebied, maar dit sal in die nabye toekoms uitbrei na weeksdae ook," sê Maarman.

'n Amptelike bekendstelling van die bediening word op 3 Desember by die kerk gehou met die tema, 'Let me take you to the King'. Dit begin om 10:00. Alle belangstellende vroue is welkom.

Kapt. Malcolm Pojie, Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, gaan gesels oor geweldsmisdaad en die impak daarvan op die gemeenskap. Medici en maatskaplike werkers gaan hul ervaring deel oor hoe misdaad en dwelm- en alkhoholmisbruik hulle in hul beroepe raak. Ross-Maarman sal daarna aan die woord wees.

Grace and Royal Ministry word deur die polisie se Eden-gebiedsbevelvoerder, maj.-genl. Oswald Reddy ondersteun. Volgens Pojie beskou die polisiebestuur die bediening as 'n noodsaaklike verlengstuk van die beradingskamers by die onderskeie polisiestasies waar traumaberading aan slagoffers van geweld verskaf word.

"Wanneer slagoffers hier klaar is, word hulle dikwels vir professionele hulp of na die hospitaal vewys, maar daarna is hulle aan hul eie lot oorgelaat. Danksy hierdie nuwe inisiatief sal 'n voortgesette diens in die gemeenskap aan slagoffers gelewer kan word."

Ross-Maarman moedig ander kerke aan om 'n soortgelyke diens te begin. "Ek wil belangstellende vroue vanoor die hele George nooi om betrokke te raak. Ons sal leiding gee. Daar is ontsaglike nood vir emosionele en/of traumaberading en geestelike ondersteuning in die George-gemeenskap."

Pojie sê die projek is in lyn met die gebedsinisiatief, ODI (Operation Divine Intervention) wat vroeër vanjaar by polisiestasies van stapel gestuur is waarvolgens gereelde gebedsessies deur geestelike leiers by die onderskeie polisiestasies aangemoedig word. Daar word gebid vir misdaadslagoffers en oortreders, polisiepersoneel en hul families, asook vir 'n afname in misdaad.

• Ross-Maarman het in die 1990's in die Kaap 'n projek by polisiestasies begin om ondersteuningskamers vir geweldslagoffers te vestig en sy was al ATKV Vrou van die Jaar vir haar werk onder slagoffers van geweld. Sy het verpleging gedoen voordat sy as pastoor opgelei en in 2010 in die AGS georden is. Vir meer inligting oor Grace and Royal Ministry, bel haar by 079 327 3273.

