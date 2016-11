Ondersteuningsgroep vir geweldslagoffers

Pastoor Alan Spies (links), leraar van die AGS Pacaltsdorp saam met pastoor Anne Ross-Maarman en kapt. Malcolm Pojie, Suid-Kaapse polisiewoordvoerder. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUSFLITS - Die AGS-gemeente van Pacaltsdorp stel op 3 Desember 'n beradingsdiens bekend vir slagoffers van geweld. Dit sal veral op vroue en kinders ingestel wees.

Kinders wat met dwelmverslawing sukkel, sal ook kan aanklop by die Grace and Royal Ministry soos die inisiatief bekendstaan. Pastoor Anne Ross-Maarman, wie se breinkind dit is, is tans kapelaan en pastorale berader by Bethesda Medical and Relief Services in Rosemoor.

Sy is opgewonde oor 'n groep vroulike vrywilligers wat twee maande gelede reeds met opleiding as lekeberaders begin het. Fasiliteerders op verkillende professionele gebiede help met die kursusaanbieding wat by die kerk plaasvind.

"Ons het ook reeds in Oktober 'n ondersteuningsgroep vir vroue en kinders op die been gebring. Op die oomblik word die diens slegs op Saterdae aangebied, maar dit sal in die nabye toekoms uitbrei na weeksdae ook," sê Maarman.

'n Amptelike bekendstelling van die bediening word op 3 Desember by die kerk gehou met die tema, 'Let me take you to the King'. Dit begin om 10:00. Alle belangstellende vroue is welkom.

• Ross-Maarman het in die 1990's in die Kaap 'n projek by polisiestasies begin om ondersteuningskamers vir geweldslagoffers te vestig en sy was al ATKV Vrou van die Jaar vir haar werk onder slagoffers van geweld. Sy het verpleging gedoen voordat sy as pastoor opgelei en in 2010 in die AGS georden is.

Vir meer inligting oor Grace and Royal Ministry, bel haar by 079 327 3273.

