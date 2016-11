Seun sterf na messtekery voor skool

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Bewerings dat die gr. 11-leerder (17) van Hoërskool George wat van moord aangekla word, in selfverdediging opgetree het, vorm deel van die polisie se ondersoek.

Hershel Botha (16) van Rosemoor, 'n nie-skoolgaande seun, is verlede Vrydagoggend 11 November voor skool op die hoek van Fortheringham- en Parsonstraat doodgesteek.

Volgens die mees onlangse inligting van die polisie was vier tienerseuns in die voorval betrokke, die verdagte (17), 'n seun van Rosemoor Primêr, Botha, en 'n vriend.

Daar word beweer dat Botha en die seun van Rosemoor Primêr 'n geskil gehad het, waarna Botha die seun na bewering aangerand het. Die verdagte het die seun van Rosemoor Primêr te hulp gesnel en na bewering 'n skêr in die hande gekry waarna hy Botha in die hart gesteek het. Botha het kort na sy aankoms by die George-hospitaal gesterf.

Die verdagte is by die hospitaal, waar hy behandeling ontvang het, in hegtenis geneem. Hy het Maandag in die George-hof verskyn en is op borgtog vrygelaat.

Volgens die polisie is hy verlede naweek aangehou uit vrees vir 'n wraakaanval.

'n Bron sê die verdagte se ouers vrees vir sy lewe. "Hy is nie 'n engeltjie nie, maar ook nie 'n moeilikheidmaker nie.

Sy rekord by die skool is skoon, geen probleme met dissipline nie. Hy wou net die seun van Rosemoor Primêr help toe daar met 'n mes na hom gesteek word. Hy en die ander seun is ook gesteek en dit wil voorkom of hy in selfverdediging opgetree het."

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het by navraag gesê daar is baie weergawes oor wat presies gebeur het. "Ons ondersoek al die beweringe. Daar is ook op 'n mes beslag gelê."

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

Die seun van Rosemoor Primêr en die verdagte het ook steekwonde opgedoen, onderskeidelik in die rug en pols.