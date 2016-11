Inwoners moet 'kla op papier'

John Damons (links) en Jeffrey Eswach is van die inwoners wat ongelukkig is oor vyf gesinne se beplande skuif na 'n area langs Kekkel en Kraai-kleuterskool.

GEORGE NUUS - Inwoners van Borcherds was baie verbaas toe hulle hul griewe op papiertjies moes skryf tydens George-munisipaliteit se besoek aan die wyk Dinsdagaand.

Die vergadering by Kidstop vorm deel van 'n reeks besoeke aan al 27 wyke om die dorp se geïntegreerde ontwikkelingsplan vir die volgende vyf jaar te deel en die behoeftes en prioriteite van die gemeenskap te bepaal.

Die griewe is na die afloop van die munisipaliteit se aanbieding aan die gemeenskapslede voorgelees. Volgens een van die inwoners wat die vergadering bygewoon het is dit "net nog 'n manier om monde te snoer".

Die wyksraadslid Mercia Draghoender wou die vergadering na die voorlesing verdaag. Volgens Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, word die gemeenskapslede na die aanbieding in groepe gedeel om wyksgebaseerde kwessies te bespreek en dit dan skriftelik in te dien.

Munisipale beamptes is teenwoordig by elke groep om bystand te verleen, terwyl die wyksraadslid tussen die groepe beweeg. Hulle word ook 'n kans gegun om direk met 'n direkteur te praat as dit verlang word.

Hierdie prosedure is nie tydens die vergadering in Borcherds gevolg nie. Twee inwoners het wel 'n spreekbeurt geëis om kwessies te opper.

Die ANC se wykskandidaat tydens die regeringsverkiesing in Augustus, Clive Scheepers, het kapsie gemaak teen die verskuiwing van vyf gesinne van Spandielstraat, na 'n stuk veld agter Heidedal Primêr, langs Kekkel en Kraai-kleuterskool. Scheepers het inwoners se ontevredenheid verwoord, waaronder diegene wat naby die veld woon, en die gesinne wat gevra is om te skuif. Hy voer aan dat die skool en kleuterskool ook ongelukkig is oor die verskuiwingsplan.

Die gesinne se plakkershutte in Spandielstraat het 'n paar jaar gelede afgebrand, waarna hulle verder op in dieselfde straat hervestig is met sinkhutte van George-munisipaliteit. In 'n brief aan die gesinne sê die munisipale bestuurder Trevor Botha dat dit onder die munisipaliteit se aandag gebring is dat die area "uiters gevaarlik is en nie geskik vir bewoning nie".

Dit blyk dat die gesinne terug wil skuif na waar hulle gewoon het voor die brand, óf na die Metro-gronde wat glo aan inwoners beloof is vir huisvesting. Die Metro-gronde is 'n oop stuk veld tussen PW Botha Boulevard en Borcherds.

Metro Cash & Carry was destyds oorkant die grond geleë. Ander sinkhutte is intussen opgerig in die deel van Spandielstraat waar die gesinne vroeër gewoon het.

Volgens Scheepers het nie een van die gesinne hulle goedkeuring gegee om na die veld agter die skool te verskuif nie.

Draghoender het benadruk dat die area waar die gesinne tans woon gevaarlik is.

"Die walle is onstabiel, dit kan ingee, dan is dit die munisipaliteit se skuld as mense seerkry," het sy gesê. Navrae oor die kwessie is gister na George-munisipaliteit gestuur.

Ann Adams (links), haar ma Elizabeth, Marlene Peterson en haar dogtertjie Chefmeen (3) is deel van die vyf gesinne wat hul sinkhutte moet skuif.

Wyksraadslid Mercia Draghoender kyk toe terwyl Clive Scheepers 'n spreekbeurt eis. Foto's: Michelle Pienaar .

"Ek is hier om my bors skoon te maak," het André Windwaai gesê.

ARTIKEL & FOTO'S: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'