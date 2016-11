Speurder gevang met gesteelde skootrekenaar

Sers. Alrico Beukes van die George-speurtak wat ook die hoofafrigter van Evergreens-rugbyklub is, is gevang in die besit van 'n gesteelde skootrekenaar.

GEORGE NUUS - 'n Polisiesersant, ook 'n bekroonde rugbyafrigter, het hom gister agter tralies bevind nadat die polisie 'n gesteelde skootrekenaar in sy huis gekry het.

Sers. Alrico Beukes van die George-speurtak, waar hy juis gemoeid is met huis- en besigheidsinbrake, is Dinsdagaand by sy huis in Pacaltsdorp in hegtenis geneem. Hy sou na verwagting gister in die George-landdroshof verskyn op 'n klag van besit van vermoedelik gesteelde goedere.

Beukes, hoofafrigter van Evergreens-rugbyklub, was verlede week ook in die nuus toe hy na afloop van die gewilde Goue Beker-rugbykompetisie aangewys is as klubafrigter van die jaar

Die gesteelde skootrekenaar, 'n Dell Inspiron, is tussen 27 en 30 Oktober uit die kantoor van 'n prokureur, Nellville Collett, gesteel. Collett se praktyk is geleë in Collett-plein in Yorkstraat. Nog 'n skootrekenaar ('n Lenovo), 'n Russell Hobbs-ketel, 'n Samsung mini-musieksentrum en ander items is ook tydens die inbraak gebuit. Dié goedere is nog nie teruggevind nie.

Groot was Collett se skok egter toe hy Dinsdagoggend via e-pos kennisgewings kry van aktiwiteit op die gesteelde Dell-skootrekenaar. "Ek wil nie te veel uitwei nie, maar ek het foto's van die persoon ontvang waar hy op sy bed lê, waar hy slaap, asook die webtuistes wat hy besoek het," vertel Collett. Een van die webtuistes wat hy besoek het, is pornografies van aard.

Die persoon in die foto's is later as Beukes uitgeken.

"Dis 'n skande dat 'n polisieman wat dié tipe sake ondersoek met gesteelde goedere in sy besit betrap word. Hy is veronderstel om misdaad te bekamp," sê Collett.

Die inbraak is eers Maandag 31 Oktober ontdek en niemand weet hoe die inbrekers die alarmstelsels van MSec - een om die hele gebou en nog een by sy praktyk - omseil het nie. Nie een van die alarms het afgegaan nie en die een ogie wat afgebreek is, is steeds skoonveld.

"Daar is een alarmstelsel met twee dele. Ons is tans besig met 'n ondersoek na die voorval."

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder het by navraag Beukes se arrestasie bevestig.

"Die polisie het inligting ontvang waarna verklarings en 'n lasbrief bekom is. Een skootrekenaar is in die verdagte se huis gevind. 'n Dissiplinêre ondersoek sal parallel met die kriminele ondersoek loop," het Pojie bygevoeg.

Een van die foto's wat deur sekuriteitssagteware op die gesteelde rekenaar geneem is. Foto: Verskaf.

ARTIKEL: GEORGE HERALD-VERSLAGSPAN

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

Hennie Schröder, MSec se operasionele bestuurder, het gister gesê hulle beskou die voorval in 'n baie ernstige lig.