Blaastoetse onder vergrootglas

Die bestuurder van 'n Toyota Corolla het verlede Saterdag 'n noue ontkoming by 'n stop/ry-teken op die R102 beleef toe haar motor reg van agter deur 'n ander voertuig getref is.

GEORGE NUUS - Kommer oor die gebruik, sowel as moontlike gebrek aan blaastoestelle om die bloed-alkoholvlak van motoriste in die Suid-Kaap op 'n ongelukstoneel te toets, neem toe.

In die mees onlangse voorval verlede Saterdag 29 Oktober het 'n provinsiale verkeersbeampte glo laat blyk dat sy nie oor die magtiging beskik om 'n toets te doen nie. Die bestuurder van 'n VW Golf het omstreeks 05:30 by 'n stop/ry-teken op die R102 (naby die Outeniqua-proefplaas) in 'n stilstaande Toyota Corolla vasgejaag.

Die vrou in die Toyota het wonderbaarlik ontkom en is na 'n volledige ondersoek by die hospitaal ontslaan en het slegs 'n seer lyf en skok van die ongeluk oorgehou. Die bestuurder van die Golf is ook ongedeerd.

Volgens 'n omstander wat kort na die ongeluk op die toneel aangekom het, het die bestuurder van die Golf erg na drank geruik. "Ek en 'n ander man het die beampte herhaaldelik gevra om die bestuurder se bloed-alkoholvlak te toets," het hy gesê.

"Sy het op 'n stadium gesê sy mag nie bloed trek nie, waarop ons haar daarop gewys het dat sy 'n asemtoets kan doen. Ons het later haar kollega om hulp genader. Die beampte het op haar beurt gesê: 'As ek dit vir een doen, moet ek dit vir almal doen.'

Ons het haar geantwoord dat dit reg is, sy kan almal toets," het die getuie gesê. Die beampte het glo in die ambulans geklim waar die beseerde bestuurder gelê het. Volgens die getuie was die bestuurder nie lus om te blaas nie.

Die omstander het ook vertel dat die polisie hom later ingelig het dat die Golf-bestuurder op 'n glukosedrip geplaas is, en dat hulle as gevolg daarvan nie sy bloed vir alkohol kon toets nie.

Navrae rakende die gebruik van blaastoestelle deur verkeersbeamptes, asook die beskikbaarheid daarvan, is aan die woordvoerder van die provinsiale verkeersdiens Jacques Mostert gestuur. Terugvoering is nie teen druktyd ontvang nie.

Tydens 'n voorval twee weke gelede op 21 Oktober in Stuurmanstraat, Le Vallia, kon verkeersbeamptes van George-verkeer na bewering nie dié apparaat voorsien nie.

'n Ooggetuie op die toneel was geskok toe sy wou weet hoekom die polisie dan nie ook opdaag nie, en 'n beampte van George-verkeer haar inlig dat die polisie nie sal kom nie omdat daar 'n tekort aan blaasapparate is. 'n Motoris, vermoedelik onder die invloed van drank, het teen 'n boom vasgejaag en 'n randsteen te pletter gery.

George-munisipaliteit het navrae oor die beweerde gebrek aan blaastoestelle na die Suid-Afrikaanse polisiediens verwys.

Kapt. Malcolm Pojie, Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, kon nie bevestig of die polisie wel 'n tekort ondervind nie.

"Ons maak gewoonlik gebruik van die verkeersdepartement – plaaslik en provinsiaal – om ons met die toetse te help," het Pojie gesê. "Normaalweg is alle verkeersvoertuie toegerus met die blaasapparate."

Pojie het gesê dat die gebruik van 'n blaasapparaat nie in alle gevalle nodig is nie.

"Die wet skryf nie voor dat die blaasapparaat gebruik moet word nie. Beamptes op die toneel kan hul diskresie gebruik. Al wat nodig is, is voldoende bewysstukke en omstandigheidsgetuienis dat die persoon onder die invloed van alkohol is.

As ons vermoed dat 'n persoon onder die invloed van alkohol bestuur, sal hy normaalweg na die hospitaal geneem word waar 'n bloedmonster geneem word. Dit word weggestuur na ons regs-mediese laboratorium vir ontleding. Die uitslag word dan gebruik as bewysstuk in die hof.

Volgens Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, het beamptes van siviele ingenieurswese by Stuurmanstraat, Le Vallia, ondersoek ingestel.

"Daar is geen tekortkominge gevind ten opsigte van die padinfrastruktuur nie. Bo en behalwe die nodige padtekens is daar addisionele padtekens en spoedbeperkingstekens teenwoordig," het sy gesê.

Ses motoriste in George is verlede naweek deur provinsiale verkeersbeamptes in hegtenis geneem omdat hulle onder die invloed van alkohol bestuur het, sowel as een dronk voetganger.

"Ek doen nie bloed-alkoholtoetse nie," het hierdie provinsiale verkeersbeampte vir 'n omstander by 'n ongelukstoneel gesê.





Die bestuurder van hierdie VW golf het teen 'n stilstaande Toyota Corolla op die R102 naby die Outeniqua-proefplaas gebots.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

