Opvolg: Tandarts ontken betasting

Dr. Ian Venter Maandag buite die George-landdroshof. Foto: Lizette da Silva

GEORGE NUUS - Dr. Ian Venter, plaaslike tandarts, het Maandagoggend self tydens die hofsaak teen hom getuig en ten sterkste ontken dat hy ooit aan die seun wat hom van molestering beskuldig, gevat het, of die betrokke aand in die kind se kamer was.

Daar word beweer dat Venter gedurende die aand van 11 April 2015, 'n 13-jarige seun, wat by sy huis in Heroldsbaai oorgeslaap het, seksueel betas het. Die slagoffer was met die beskuldigde se tienerseun bevriend.

Venter het getuig dat die slagoffer en sy seun "baie lekker saam gespeel het" en dat die slagoffer drie keer vantevore, waarvan hy weet, by hulle oorgeslaap het. Hy sê hy het nie veel van die seun gesien of met hom gepraat nie, omdat hy lang ure werk.

In sy getuienis sê Venter verder dat hy aanvaar het dat die slagoffer se ouers ingelig was oor sy agtergrond.

"Ek het nie getwyfel of sy ouers weet wie ek is nie." Hy het getuig dat wanneer maats by sy kinders wil kom kuier of oorslaap, hulle die maats se ouers moet inlig wie hul pa is en dat hy 'n vorige veroordeling het en onder huisarres is.

Oor die aand van die beweerde voorval getuig Venter hulle het gebraai en dat hy nadat hy die kombuis skoongemaak het, na sy kamer is en gaan slaap het. Hy is die volgende oggend deur sy seun wakker gemaak toe hy kom sê het dat die slagoffer weg is.

Sy seun het na die slagoffer se huis gegaan en teruggekeer en gesê die slagoffer sê "iets" van sy pa. Venter het gesê toe hy dit hoor het dit gevoel of hy 'n paniekaanval kry en het hy self na die slagoffer se huis gegaan.

Tydens kruisondervraging het Hankie Marx, die staatsaanklaer, Venter uitgevra oor sy paniekaanval en optrede. Hy het dit aan hom gestel dat hy (Venter) bekommerd was oor wat hy die vorige aand aangevang het. Venter het dit ontken en sy gedrag toegeskryf aan 'n 'vroeëre slegte ondervinding'.

Venter het erken dat hy die aand van die beweerde voorval vir die slagoffer gesê het dat hy sy "tolleman sal knyp as hy sy vleis brand".

Die seun het aangebied om te braai waarop Venter die "grap" gemaak het. Marx wou weet hoekom Venter, gesien in die lig dat hy so hipersensitief is oor sy vorige veroordeling en huisarres, die vreemde en onvanpaste stelling sou maak.

"Die onvanpaste stelling strook nie met u hipersensitiwiteit nie. Ek dink u het die waters getoets met die stelling as aanknopingspunt vir wat later sou kom. U wou kyk hoe die seun reageer." Venter het dit ontken en het gesê dit was net 'n grap.

Hy het ook ontken dat hy die betrokke aand alkohol gedrink het. "Ek het nie 'n drankie geniet nie. Ek drink per geleentheid, as gaste kom."

Die slagoffer het vroeër getuig dat Venter by hom in die kamer was en op die bed kom sit het. Hy het verder getuig dat Venter hom gekielie het, na sy geslagsdeel verwys het en stelselmatig afbeweeg en hom betas het. Hy het vir Venter gesê hy hou nie daarvan nie en hom gevra om die kamer te verlaat.

Venter se seun sal na verwagting volgende maand getuig. 'n Datum waarop die verhoor sal voortgaan sal einde vandeesmaand vasgestel word.

Die saak dien voor streeklanddros F Makamandela en John Gillespie verskyn vir Venter.

In November 2014 is Venter tot vier jaar korrektiewe toesig gevonnis nadat hy skuldig bevind is op 'n ander seksklag waarby 'n minderjarige seun betrokke was. Hy was onder korrektiewe toesig ten tyde van die 2015-voorval.

ARTIKEL EN FOTO: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

