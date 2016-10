Raadslede se bakleiery nou by polisie

Raadslid Gert Niehaus (middel) poseer tussen twee mede DA-raadslede vir die foto. "Hier is my body guards," het hy op 'n ligte noot aan Jean Saffers (links) en Sean Snyman (regs) gesê. Foto's: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS & VIDEO - Twee DA-raadslede se stryery oor parkering is vandeesweek tydens 'n spesiale raadsvergadering verder aangeroer.

Met die aanvang van die spesiale raadsvergadering Maandag 24 Oktober het die ANC waarnemende hoofsweep Piet van der Hoven gevra of die saak deur die George-raad ondersoek word.

George DA-raadslid Gert Niehaus is verlede Maandagoggend na bewering deur 'n mede-DA-raadslid, Johan Stander, oor 'n parkeerplek aangerand. Die voorval het in die area voor die burgemeesterskantoor op die tweede vloer van die George-munisipaliteit plaasgevind. Niehaus het intussen 'n klag van aanranding en crimen injuria teen Stander by die polisie ingedien.

Van der Hoven het sy verbasing uitgespreek oor die George-speaker Iona Kritzinger se verduideliking dat sy nog nie al die inligting oor die saak het nie. "Die saak is sub judice, ek het nog nie al die verslae ontvang nie," het Kritzinger gesê.

Sy het by navraag gesê sy kan haar nie uitlaat oor 'n saak waarvan sy nog nie al die inligting het nie. Die voorval word tans op provinsiale vlak ondersoek.

Van der Hoven is van mening dat die Speaker die saak moet ondersoek.

"Die voorval het plaasgevind binne die gebou van die munisipaliteit," het hy gesê. "Dit het nie plaasgevind in die DA-kantore nie. Ons wil hê die speaker moet 'n ordentlike ondersoek doen en dit aan ons rapporteer so gou as moontlik."

PBI-leier Virgill Gericke het sy teleurstelling oor die voorval uitgespreek. "In terme van die gedragskode vir raadslede is die speaker van die raad verplig om op te tree," het hy gesê. Gericke het 'n beroep gedoen dat Stander van die burgermeesterkomitee geskors word en sy posisie vakant verklaar word.

Stander was nie Maandag by die raadsvergadering nie. Hy verteenwoordig die George-munisipaliteit as portfeulje-raadslid vir siviele ingenieurswese by 'n weeklange Imesa-konferensie (Institute of Municipal Engineering of Southern Africa) in Oos-Londen.

Kyk na 'n video hieronder waarin die ANC en PBI hul opinies lug:

Direkteur van elektrotegniese dienste Kevin Grunewald het as munisipale bestuurder waargeneem by die spesiale raadsvergadering Maandag 24 Oktober. In die 'warm stoel' is George-speaker Iona Kritzinger.

ARTIKEL, VIDEO EN FOTO'S: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

