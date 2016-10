Raadslede slaags oor parkeerplek

GEORGE NUUS - Vir die George DA-raadslid Gert Niehaus het die idioom "'n blou Maandag" 'n heel nuwe betekenis gekry, nadat hy Maandagoggend omstreeks 08:00 na bewering deur 'n mede-DA-raadslid, Johan Stander, oor 'n parkeerplek aangerand is.

Dié voorval het gevolg kort nadat Niehaus se motor onderweg na George-munisipaliteit deur 'n ander motoris gestamp is. Niehaus het later die dag in Robertson nog 'n botsing reg van voor rakelings gemis, terwyl hy na Kaapstad gereis het om 'n vergadering by te woon.

"Dit was nie my Maandag nie!" het Niehaus by navraag gesê. Hy wou egter geen kommentaar oor die voorval in die parkeerterrein by George-munisipaliteit lewer nie. Stander was glo ontevrede omdat Niehaus op 'n parkeerplek gestop het wat hy die afgelope vyf jaar gebruik het.

Die George Herald het verneem dat vier van die parkeerplekke gemerk is vir spesifieke lede van die George-raad, maar dat die res beskikbaar is vir voltydse raadslede. Raadslede het egter die gebruik om elke keer op 'n spesifieke plek te staan.

Stander en Niehaus, beide lede van die burgemeesterskomitee, was op pad na dieselfde vergadering toe die voorval plaasgevind het. Niehaus het by die betrokke parkeerplek stilgehou en uitgeklim toe die raadslede glo op mekaar begin skreeu het. Die werklike bakleiery het egter op die tweede vloer, voor die burgemeesterskantoor plaasgevind.

Stander het ten aanskoue van verskeie raadslede en ander omstanders vir Niehaus met lêers gestamp, en die lêers daarna op die vloer gegooi.

"Johan jy gaan aan soos 'n kind, jou naam staan nie op die staanplek nie," het Niehaus aan Stander gesê. Niehaus is gelawe met suikerwater, en het homself 'n halfuur na die vergadering begin het, verskoon.

Stander het by navraag die voorval bevestig. "Ja, daar was 'n geskil oor parkering en ons was opgewerk daaroor," het hy gesê. "Ek is egter ontsteld oor koerantberigte wat nie die volle waarheid vertel nie. Dit is duidelik kwaadwillig van aard. Dit skaad nie net my goeie naam nie, maar ook die naam en die beeld van die DA party in George."

Stander voer aan dat jare lange werkfrustrasie aanleiding gegee het tot die voorval. "Natuurlik was ek in 'n geskil betrokke, maar wat het aanleiding gegee daartoe? Ek was by drie geleenthede verbaal lelik aangeval deur 'n medekollega. Ek was uiters ontsteld en kwaad toe ek op die 2de vloer kom. Nêrens is 'n enkele vuishou toegedien nie. Ons het bors teen bors teen mekaar gestaan. Hierdie hele ding is 'n storm in 'n teekoppie."

Die George Herald het vertroulik verneem dat Niehaus van voorneme is om 'n kriminele klag teen Stander te lê, asook verdere stappe te neem. Niehaus is tans die portfolio-raadslid vir beplanning - die einste pos wat Stander in die vorige termyn beklee het. Stander is tans die portfolio-raadslid vir siviel en tegnies.

George-speaker, Iona Kritzinger, het by navraag gesê sy is nog nie skriftelik oor die voorval ingelig nie. "Ek is op die oomblik in Kaapstad en eers Maandag weer terug op kantoor," het sy gesê.

George-burgemeester Melvin Naik en die DA-kiesafdelingshoof vir George, Okkie Terblanche, het gister bevestig dat die voorval op provinsiale vlak deur die DA ondersoek sal word.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'