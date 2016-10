Jong ma verloor been

Allison August (32)

GEORGE NUUS - Een van die drie persone wat onlangs voor die Rush-nagklub in Pacaltsdorp deur 'n motor getref is, se linkerbeen moes bo die knie geamputeer word nadat dit vergruis is.

Allison August (32), wat van die Paarl vir die naweek in George gekuier het, het ernstige beserings aan albei haar bene opgedoen. Die dokters werk ook hard om haar ander been te red sodat sy volle gebruik daarvan sal kan hê.

Die bestuurder van 'n maroen BMW wat vermoedelik die ongeluk voor die nagklub veroorsaak het, is na 'n week lange soektog in hegtenis geneem en staar 'n aanklag van poging tot moord in die gesig. Die botsing, waarin drie mense op die sypaadjie raakgery is, het in die oggendure van 2 Oktober plaasgevind.

Benjamin Fielies (36) is verlede Vrydag 7 Oktober in New Dawnpark in hegtenis geneem en het Maandag in die George-hof verskyn. Die saak is tot 18 Oktober uitgestel vir 'n formele borgtogaansoek. Fielies bly in aanhouding.

Die polisie het ook op sy BMW beslag gelê en die voertuig sal deur forensiese ondersoekers nagegaan word.

Die polisie vermoed Fielies het tussen 03:00 en 04:00 teen 'n silwerkleurige Daewoo voor die nagklub in Beachweg gebots.

Die bestuurder van die Daewoo het beheer oor die voertuig verloor. Dit het die pad verlaat en vir August, Lorencio Seconds (32) en Cheryl Jansen (31) getref. Hulle is aldrie onderskeidelik van Parkdene en Borcherds.

August is 'n oudleerder van Parkdene Sekondêr wat vroeër modelwerk gedoen het. Sy het ná skool na die Paarl verhuis waar sy haar man, Heino, ontmoet het. Die paartjie is in Desember 2006 getroud en het 'n dogtertjie, Zevah (4).

Haar ma, Felecia Leë, het vandeesweek gesê sy bid vir beterskap vir haar dogter en vir verligting van haar pyn. "Ek is so dankbaar dat die Here haar lewe gespaar het. Toe ek op die toneel aankom, het sy nog op die sypaadjie gelê en huil terwyl sy gekreun het van die pyn. Ek het haar hand styf vasgehou en kon sien haar been is vergruis. Ek het hardop gebid en gevra dat die Here haar moet spaar," vertel Leë.

In die hospitaal kon sy sien haar dogter probeer sterk wees en sy het besef die pad na herstel en aanvaarding gaan nog lank wees.

"Vir nou vat ons dit dag vir dag," sê sy.

Seconds, 'n oudrugbyspeler van Evergreens en Progress, het verskeie ernstige beenbreuke opgedoen. Hy is vroeër die week ontslaan en oorgeplaas na Bethesda waar hy tans versorg word. Jansen is later dieselfde oggend uit die hospitaal ontslaan.

Jansen sê hulle het op die sypaadjie voor die nagklub vir hul rygeleentheid gewag. "Ons het gestaan en gesels terwyl ons wag. Ek weet nie waarvandaan die karre gekom het nie en het hulle ook nie gesien nie. Al wat ek gehoor het, was tyres en die volgende oomblik was ek op die grond met 'n klomp mense om my."

Jansen en August se familie het verlede week verskeie pleidooie op sosiale media en die plaaslike radiostasie, EDENfm geloods op soek na die bestuurder van die BMW wat van die toneel af weggery het.

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het Dinsdag gesê die bestuurder van die Daewoo het ook die ongelukstoneel verlaat, maar die voorval direk daarna by die polisiestasie aangemeld.

"Volgens inligting het hy bedreig gevoel deur omstanders op die toneel en het iemand gebel om hom te kom haal. Hy is toe na die stasie om die ongeluk aan te meld. Die bestuurder van die BMW het volgens inligting egter doodluiters weggery." Pojie het ook gesê daar is tans baie gissinge dat die ongeluk voorafgegaan is deur 'n gejaag in die strate en dat die beweringe deel vorm van die ondersoek.

Behalwe die aanklag van poging tot moord word Fielies ook van regsverydeling aangekla omdat hy vermoedelik die skade aan die motor probeer herstel het om sy betrokkenheid by die botsing te verbloem. Hy word ook aangekla van roekelose en nalatige bestuur en verskeie ander klagte onder die padverkeerswet.

Die wrak van die Daewoo-motor voor Rush-nagklub in Pacaltsdorp.

