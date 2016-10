Items nodig vir veiling vir kankerlyer

Anja van Niekerk

GEORGE NUUS - Skenkings van goedere wat opgeveil kan word word benodig om die plaaslike kankerlyer Anja van Niekerk, te help om haar mediese onkoste te dek.

Van Niekerk moet dringend 'n beenmurgoorplanting kry en 'n oorsese skenker is gevind. Die koste vir slegs die beenmurg beloop meer as R300 000. Van Niekerk het reeds honderde duisende rande se mediese onkoste gehad sedert sy in 2013 met leukemie gediagnoseer is.

'n Aantal goedere gaan nou elke tweede naweek gehou word om geld vir haar in te samel.

Die veilings sal elke tweede Saterdag by Tradesman Auctions plaasvind. Die eerste veiling is reeds die afgelope naweek gehou en die volgende een is op Saterdag 22 Oktober om 10:00.

Enige skenkings van items wat opgeveil kan word, is welkom. Goedere kan afgegee word by Tradesman Auctions se veilingslokaal in Foundryweg.

Mense wat dalk 'n bakkievrag vol goedere het of 'n groot item wat hulle nie self kan vervoer nie, kan vir Suzette bel by 084 308 5500.

Vir meer inligting oor geldinsameling vir Van Niekerk, besoek die Facebook-blad, Die Bloed in my Are.

