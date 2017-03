Landbou-jeugskou in George

Kinders skou hulle diere Maandag en Dinsdag by die Agri-Expo Wes-Kaap Jeugskou-kampioenskappe by die George-skougronde.

GEORGE NUUS - Bykans 180 kinders vanoor die provinsie kom in George byeen vir die Agri-Expo Wes-Kaap Jeugskou-kampioenskappe wat van Sondag tot Dinsdag, 19 tot 21 Maart by die skougrondeplaasvind.

Dit skop Sondag om 16:00 af. Die skou is Maandag en Dinsdag oop vir die publiek. Toegang is gratis.

Deelnemers gaan in 13 afdelings met hulle diere pronk en ding ook mee in 'n afdeling vir kulinêre kuns en suiwelbereiding. Benewens beeste, skape, bokke en perde, kan besoekersook verwag om duiwe en konyne te sien. Daar is drie ouderdomsgroepe tussen ses en 18 jaar.

Susan Willemse, sekretaresse van die Outeniqua Skougenootskap, sê die afdeling vir kulinêrekuns het verlede jaar 'n groot hupstoot gekry tydens die George Landbouskou toe 36 kindersingeskryf het. "Dit was 'n eerste in die provinsie en die WP gaan dan nou ook 'nkulinêrekunsspan na die nasionale kampioenskappe in Oktober in Bathurst neem."

Sy sê die Skougenootskap het ook kinders vir die suiwelbereidingsafdeling gewerf waarindaar voorheen nie veel belangstelling was nie. Vyftien kinders word voorberei in die maak van onder andere kaas, jogurt en verwante suiwelprodukte voor hulle deelname aan die Jeugskou. "Die genootskap wil kinders blootstel aan ontwikkeling en hul deelname aan die jeugskou en veral die suiwelbereiding is 'n projek waaraan ons prioriteit aandag gee. Kinders wat belangstelom deel te neem aan enige van hierdie afdelings is welkom om met die genootskap kontak temaak."

Die voorsitter van die Nasionale Jeugskouvereniging, Breyton Milford, sê daar is 'n blink toekoms vir jeugskoue in die land. "Jeugskoue moet 'n groter rol speel in die Suid-Afrikaanse landbou. Dit is 'n voedingsbron vir ons toekomstige leiers in landbou."

Dennis Schley, visepresident van die Outeniqua Skougenootskap, sê hulle hoop om 'nsuksesvolle Jeugskou aan te bied in die hoop dat die nasionale kampioenskappe volgende jaarook hier aangebied kan word. "Dit is ons eerste keer as gasheer en ons wil dit netjies doen watbetref die skouervaring van ons besoekers, die verblyf, kos en die venue."

Een van die afdelings is kulinêre kuns.

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'