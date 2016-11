Groot name by Bush Lapa Musiekfees

Jakkie Louw tree op 20 Desember by die Bush Lapa op.

SUID-KAAP NUUS - Dubbel Sama-genomineerde sanger, skrywer en akteur, Jakkie Louw is vanjaar weereens by die bekende Bush Lapa met sy treffende solovertoning.

Hierdie boerseun wat in Oudtshoorn gebore is, se kombinasie van oorspronklike Afrikaanse musiek en komedie sal 'n hoogtepunt wees by vanjaar se Bush Lapa Musiekfees. Jakkie word in die musiekbedryf gesien as die immergroen studentesanger.

Van sy gewildste treffers sluit in Drie Pikkewyne, Bamboesbos, Gemaak in SA, Voshaarnooi en Die Hoendersong.

Aanhangers se harte is veral gesteel deur die treffer, Een miljoen woorde opgeneem op sy CD, Gemaak in SA.

Jakkie tree ook saam met Kevin Leo onder die verhoognaam Jakkals en Leo op. Hy het as musikant begin op Stellenbosch en het later na Pretoria verhuis. Louw is die outeur van die boek Liedjieskrywer 101, waarin hy mense leer hoe om liedjies te skryf en met ritme en rym te werk. Hy het die boek aan sy pa, Nico Louw, opgedra.

Liedjies soos Drie Pikkewyne en Die marulaboom dans asook sy rustiger treffers soos Voshaarnooi en Een miljoen woorde kan tydens sy optrede by die Bush Lapa verwag word. As jy lus is vir 'n kwaliteit aand in Afrikaans moet jy nie vir Jakkie Louw misloop nie.

Op 20 Desember is hierdie Pikkewyn terug by die Bush Lapa wanneer gaste 'n dubbele dosis vermaak kan geniet met Jonathan van die Oos-Rand wat ook op die verhoog klim met sy eenmanvertoning, Radio Raps - laat ek jou só sê.

Laat ek jou só sê is 'n briljante eenmanstuk deur Jonathan van die Oos-Rand wat handel oor die alledaagse van die lewe wat ons kan irriteer.

"Ons kies egter om nie aandag daaraan te gee nie. Ons fokus is op die nuus en ander groter gebeure, terwyl ons eintlik soveel genot en begrip uit die lewe kan put as ons fokus op die basiese, alledaagse goed," meen Jonathan.

"Basics, boys. Basics!" som hy dit op. Jonathan verduidelik dat die lewe moeilik is om te verstaan, maar meen, "Laat ek jou só sê, dit is nie só complicated nie. Dit hang af aan watter kant van die draad jy staan, my tjom!"

Radio Raps se oorspronklike materiaal van Jonathan op YouTube steek by die driemiljoen kyke verby.

Sy CD getiteld Da vat hy Vol. 1, wat bestaan uit van sy gewildste grappe en stories met 'n klompie splinternuwes by, is in Augustus 2014 vrygestel.

Die DVD-opname van sy eerste en uiters suksesvolle vertoning Life 201 is in 2015 uitgereik en het reeds goue status bereik. Die tweede vertoning, Life 201, is in 2016 op DVD uitgereik.

(Ouderdomsbeperking weens TAAL : Geen onder 16's nie.)

Deure open om 18:00. Plaaslike kunstenaars lewer die voorvertoning voordat die hoofkunstenaars omstreeks 21:00 optree.

Kaartjies se pryse wissel tussen R60 en R120. Spesiale pakkette eksklusief vir plaaslike ondersteuners wat vier of meer vertonings van die fees wil bywoon kan direk met KD Fourie by admin@heroldsbayresort.co.za gereël word.

Kuier gesellig saam om 'n tafel met geurige potjiekosetes, roosterkoek en soetpatats, of ander ligte etes.

Vir meer inligting, kontak Herold's Bay Resort by 044 851 0113 of stuur 'n e-pos na marketing@heroldsbayresort.co.za

Kaartjies word direk hanteer deur www.webtickets.co.za en is beskikbaar by Pick n Pay MoneyCounter-toonbanke in die George-, Groot-Brak-, en Mosselbaai-omgewing asook by die Musiekfees se spesiale kaartjiestoonbank by Eden Meander vanaf 1 Desember.

Die Insomniac-partytjiebus doen roetes vanaf Mosselbaai en George na die Bush Lapa.

