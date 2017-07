Moenie alles wat jy lees ter harte neem nie. Veral nie op sosiale media nie.

Maar twee inskrywings op facebook vandeesweek, bekommer my opnuut. 'n Vriend van Mosselbaai plaas 'n foto van 'n goudgeel canola-land met die byskrif: "Somer is net om die draai!!" My eksbaas in Johannesburg plaas 'n perskeboom vol bloeisels, met sy kommentaar: "Jozi, 12 July - 25 degrees Celsius in mid winter and peach blossoms? And then the Tartrazine Twit says climate change doesn't exist?"

Sy argwaan was natuurlik teenoor die Amerikaanse President, Donald Trump wat steeds volhou dat klimaatsverandering 'n mensgemaakte foefie is. Die gedagte aan tekens dat die seisoen begin draai, het dieselfde effek op my maag gehad. Lentebloeisels terwyl dit nog moet reën in die winterreënvalstreek? Gister is ligte buie vir die Kaapse kusstreke voorspel, en in dieselfde asem gewaarsku teen 'n hoë brandgevaar in die binneland.

Asof Knysna nie genoeg deur die meule is sedert 7 Junie nie, word berig dat die dorp nog net vir 19 dae water het. In Kaapstad, word inwoners met elke stormvoorspelling gemaan om waterreserwes op te gaar in die lig van die strawwe somer wat voorlê, gekenmerk aan droë en warm weerstoestande. 'n Ysberg vier keer groter as Londen het Woensdag weggebreek van Antarktika.

In Januarie was dit nog oor 'n afstand van 20km aan die Larsen C-ysbank verbind, 'n paar weke gelede, 13km en teen verlede Donderdag, net 4,5km. Alhoewel wetenskaplikes die losbreek van die ysberg as 'n normale verskynsel beskryf, sê hulle dat die situasie meer en meer onstabiel raak. Antarktika is een van die wêrelddele wat die vinnigste verander vanweë aardverwarming. Menslike aktiwiteite het die gemiddelde globale temperatuur met 1 graad Celsius laat styg sedert die pre-industriële tydperk, aldus wetenskaplikes.

"Menslike aktiwiteite" is ook die oorsaak vir waarna verwys word as die "sesde uitwissing". Volgens 'n studie in die vakjoernaal Proceedings of the National Academy of Sciences, is die mens se aandeel in die wêreldwye vernietiging van lewe op aarde, ongeëwenaard sedert die natuurlike uitwissing van die dinosourusse 66 miljoen jaar gelede. Volgens die studie is sowat 50% van die diere wat die aarde met die mens gedeel het, reeds weg. Daar is op die meeste 20 tot 30 jaar oor om sommige spesies te red.

Tydens die vorige vyf massa-uitwissings, het die mens nog nie bestaan nie. Onlangs word my stappie langs die Gouritzrivier belemmer deur 'n ander menslike voetspoor - plastiese rommel.

Dieselfde gebeur verlede naweek by Fransmanshoek. Gelukkig is die bewarea se veldwagters aktief, maar beteken dit dat hulle daagliks ander aardbewoners se gemors by die hoogwatermerk moet optel?

'n Walviskalf het op Diasstrand uitgespoel dié week. Die oorsaak is nog onbekend, maar 'n mens voel sommer alreeds aandadig. Volgende week is daar geleentheid vir vrywilligers om plaaslik die kuslyn te help skoonmaak. Miskien is jy te besig, maar ander spesies het blykbaar net 30 jaar oor voor hulle ophou bestaan. Ek stel voor ons kyk weer na ons dagboeke.