Tel jou seëninge

"Gert, jy't skande oor hierdie familie gebring."

Met dié woorde en die gebrul van 'n Ford 3l-enjin, eindig 'n huweliksonthaal, aldus my broer wat destyds as jong ingenieur by Yskor, in Vanderbijlpark gewerk het. Die verrigtinge het in goeie gees begin by die gemeenskapsaaltjie oorkant sy woonplek.

Maar soos die spreekwoord lui, hoe later, hoe kwater en teen laataand toe die geraaswater al goed geloop het, vertel my ouboet, toe kom die woedende stemme deur die naglug nadergedryf. Oor die redes waarom 'n huweliksgas genaamd Gert met harde woorde uitgeban is by die feestelikhede sodat hy uiteindelik met skreeuende bande van die toneel vertrek het, kan 'n mens ook maar net bespiegel. Wat wel soos 'n paal bo water staan, is dat alle families, issues het. Dalk kan 'n mens selfs sover gaan om te sê - wys my dié sonder geraamtes in die kas.

'n Tekenende voorbeeld hiervan, is die sage van 'n egpaar wie se branddood in hulle plaashuis op Wellington die hele land aan die gons het. Ongeag hoe verslawend die gegis oor wat presies gebeur het is of hoe lekker die sappige brokkies uit intieme briewe tussen van die partye lees, dit bly mens tref hoe ongenadig hierdie mediamalhuis teenoor die naasbestaandes moet wees.

Dis erg genoeg om geliefdes aan die dood af te staan, wat nog te sê, om te sien hoe hulle nagedagtenis besoedel word terwyl die enigste voordeel daaruit verhoogde sirkulasiesyfers is. In 'n gesprek gedurende die week vertel 'n vrou my, dood luiters hoe haar sewejarige seun by 'n vorige skool op 'n ander dorp geboelie is, omdat sy gesiene pa 'n buite egtelike verhouding met 'n kollega gehad het.

Sy reken dat dit net genade is dat die gesin uit hierdie vernietigende situasie ontsnap het, alhoewel die skade so groot was, dat verhoudinge in elk geval verbrokkel het. Basiese bedagsaamheid buig alte dikwels die knie voor onvergewensgesindheid, wanneer twis oor besittings of gebeure maak dat gesinsverhoudings uitmekaarval. 'n Plek van geborgenheid, waar bloed dikker as water behoort te wees, word 'n bloedbad van emosionele bankrotskap. Of - jy kan 'n slag jou oogklappe afhaal en met deernis en begrip kyk na die mense om jou.

Veral familie. Toe ek die week my verjaarsdag op die koerant se saktyd moes vier, besluit ek aanvanklik om hierdie kalenderdag sommer te "kanselleer". Voor ek egter aan die selfbejammering toegee, besef ek dat daar potensieel iets unieks omtrent vanjaar se vieringe kan wees, aangesien dit die eerste keer in jare sal wees dat al vyf my hoogbejaarde ouma se kinders (sekf ak bejaardes!) tegelyk in die dorp sal wees.

Mens verklap nie sondermeer jou ouderdom nie, maar ek is oud genoeg om nog van die Halleluja-liedere wat destyds in die NG-kerk gesing is, te ken. Toe die handjievol tantes, asook my ouers, my ouma, my man, kind, 'n neef en een van my ooms, na saktyd Woensdag in my deurmekaar huis byeen is, sing dit in my kop: "Tel jou seëninge, tel hul een vir een".

PS Toe is die geratel van die geraamtes in die kas sommer tjoepstil.