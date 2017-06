Moenie die kortpad vat nie…

"Drop her, don't worry I will catch her … !"het 'n man met die naam van Pat geskreeu vir 'n vrou in die brandende Grenfell-gebou. Sy het van die vyfde vloer af teruggeskreeu, "No, no! I can't!"

Hy het haar egter gerusgestel en aangemoedig om haar dogtertjie te laat val. Almal se harte het omtrent gaan staan terwyl die kind 'n paar verdiepings na benede getuimel het. En toe doen Pat iets wat menige Suid-Afrikaanse rugbyliefhebber se hart sal laat warm klop. Hy het die kind gevang "…like a rugbyball tucked in the chest".

"Moet nooit die kortpad volg nie; daar is 'n rede hoekom die pad nie daarlangs loop nie ..." het Langenhoven gesê.

Hierdie waarheid het weer ontstellend duidelik geword in die Grenfell Towers brand. Die woonstelblok van 24 verdiepings met ongeveer 600 inwoners, het onlangs in 'n ommesientjie afgebrand in Kensington (London).

Die brandweer is verstom oor die spoed waarteen die gebou afgebrand het. Wat eintlik volgens beplanning moes gebeur het in die geval van 'n brand, is dat die brand nie van een verdieping na die ander moes versprei het nie. Dit is egter nou duidelik waarom die inwoners nie 'n kans gestaan het nie want kortpaaie is gevolg toe die gebou 'n ruk gelede opgeknap is.

Daar was byvoorbeeld geen brandalarms en waterspreiers wat outomaties kon aktiveer nie. Die bekleding wat gebruik is vir die mure was van 'n hoogs ontvlambare plastiek. Brandtrappe en noodbeligting was hopeloos onvoldoende omdat streng bouregulasies nie gevolg is nie.

Die resultaat is dat (onnodig) baie mense hulle lewens verloor het. Die finale dodetal is nog nie vasgestel nie, maar dit gaan waarskynlik 'n drie syfer getal wees … Die brand gaan meer mense doodmaak as al Brittanje se terroriste-aanvalle van die afgelope dekade.

Ons het almal 'n ingeboude geneigdheid om "kortpaaie" te volg. Die "langpad" lyk dikwels vir ons te duursaam en tydrowend. Behoorlike beplanning, konsultasie, gebed en wag op die leiding van God bly dikwels agterweë. En dit alles in ons strewe om 'n projek vinnig te voltooi of dinge te buig na ons wense.

Die Bybel waarsku: "Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood." (Spr 14:12).