Dis oraait om nie sterk te wees nie

Ek is moeg, maar selfs dit is te gemaklik, te vlak van 'n beskrywing vir die moegheid wat in my lê.Ek is moeg om sterk te wees, om op te tree asof ek alles onder beheer het vir alles en almal. Ek het nog nooit gedink ek is die soort vrou nie, maar die lewe maak mens sterk met dit wat in jou pad gegooi word.Miskien het dit per ongeluk gebeur, want die grootste ironie is dat wanneer ander na my kyk, hulle my so sterk sien. Hulle sien my so bekwaam en selfverseker, maar in die binnekant sal ek myself nooit met daardie eienskappe vereenselfwig nie, want al lyk ek so standvastig skud dit aan die binnekant.Ek probeer, elke dag, ten spyte van die uitputting in my binneste. Elke oggend staan ek op en probeer weer. Selfs as my skouers insink en my oë van trane troebel word om dinge te diep te voel, haal ek diep asem en sê vir myself dat alles reg sal wees - of ek nou so voel of nie.Vroue soos ek het ons eie genre waarmee ons geetikeer word: Die sterk, onafhanklike, selfversorgende vrou. Dit klink lekker, of nie? Ek dink as ons vertel word wat ons moet word, dan is dit geen verrassing dat ons daardie eienskappe manifesteer nie. Maar die probleem met hierdie oor-vereenvoudigde definisie van 'n vrou? Die wêreld glo ons eintlik.Ek het nog nie een van hierdie godinne ontmoet wat nie ook hulp nodig het nie, vir leiding en leierskap vra nie, want iemand het uiteindelik 'n eindpunt bereik. Iemand waarop sy kan staatmaak en weet dat sy niks anders as haar pragtige self moet wees nie. Die waarheid is dat ons besef dat ons nie 'n man of 'n vegter nodig het nie, maar die werklikheid is dat ons dit nie sou sê as ons nie daarvan oortuig was nie. Die les wat ons almal kan leer, is dat daar geen skaamte is om iemand te benodig nie. Daar is geen fout mee om te sê: "Ek kan alles in hierdie lewe alleen doen nie." Dit is nie verkeerd om te dink dat twee sterk harte beter is as een nie. Ek is moeg om aan hierdie ideaal te voldoen. Meer as dit, ek is net moeg om sterk te wees. Ek is klaar met voorgee oor enigiets. Ek is klaar met voorgee dat ek so formidabel is.Ek wil eenvoudig sterk wees wanneer die realiteit begin vastrap. Ek voel dat ek nie myself is nie, maar 'n 'charade' van feminisme speel. Ons hoef nie te weier om te aanvaar wie ons is en wat ons as vroue verdien nie, maar ook om te besef ons het 'n reg om sag te wees.Ek hardloop al lank weg vir die woorde. Na alles het die glasplafon gesmash - dit is tog veronderstel om genoeg te wees om in hierdie lewe net lief te hê en vise versa? Ek gee op, nie omdat ek gefaal het nie, maar omdat ek geleer het dat ek nie alles kan doen nie. Op hierdie punt is ek klaar om te probeer.Ek is klaar om hierdie 'onfeilbare' vrou te wees wat lyk of ek enigiets kan doen en of dit in die werkplek is, met familie of vriende, selfs my rol as 'n vrou. Ek kan dit net nie meer doen nie.Ek kan nie voorgee dat ek die vermoë het om dit alles te doen nie en nie net dit nie, maar met 'n glimlag op my gesig. Ek kan nie voorgee dat ek niemand nodig het om my te help nie - dis al wat ek wil hê.Die lewe gaan nie oor 'faking it till you make it' nie. Dit gaan oor die feit dat ons, onsself moet wees met wat ons nodig het en wil hê en daardeur gewillig wil wees. Dit gaan eerder oor die gevoel as om te dink wat ons hartstogte sagmoedigheid van arms om jou wat jou veilig laat voel. Sonder sulke dinge, wat is die punt van alles? Om iemand te hê wat jou kan vashou en sê: "Alles sal oraait wees."Miskien, soos die tyd verbygaan, word ek immuun om iemand te wees wat ander net wil sien, of dalk is die realiteit dat ek nog nooit so goed was nie. Maar ek dink ek het eenvoudig net uitgeput geraak om sterk te wil wees.Dis nie dat ek swak is nie, maar soms is dit die sterkste van ons wat uiteindelik iemand die meeste nodig het. Dit is waar ek nou is.Het ons almal nie iemand nodig wat net 'n bietjie sterker is as wat ons is nie? Iemand wat dit kan soen waar dit seer maak en ons omhels soos niks anders saakmaak nie.Iemand wat ons kan herinner dat ons nie al die tyd nie so sterk moet wees nie? Ek dink so...