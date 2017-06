Vra ek God vir hoop.

SomsLoop my hart wilde paaie.Soms...Sit my gedagtes op loop.Soms...Sit ek op my knieë.Soms...Soms...Wens ek my lewe was volmaak.Soms...Wens ek, ek kan aan God se voete raak.Want...Ek weet met die aanraak vanSy Soom,sal alle twyfel uit my gedagtesstroom.Sal my wense...my geloof...my hoop...My 'n nuwe paadjieEk wens ek kan pyn wegvat...Ek wens ek kan lewe gee...Ek wens ek kan my geliefdes seseer wegvat en laat verdwyn...Ek wens ek kon die sonMaar ek weet...My God is reeds daar.Hy ken my gedagtesen Hy ken my hart se swaar.God weet as ek moeg worden my lewensvlammetjie nieEn in my donkerste uur laatHy my sterretjie helderderbrand...Hy is daar as ek moeg word...Hy is daar as ek val...Hy is daar as my hart seerhet...En ek geen lewenslus meerEk dank God dat Hy my nooitverlaat nie...Dat Hy in alles by my staan...en ek weet dat Hy altydWant...Ek voel God hier by myOm my en in my...ek sien Hom in alleswat mooi om my is...en dis dan wanneer ek my oëkan toemaak,en sonder bekommernis kanEk sê dankie vir mystruikelblokkewaardeur ek gaan elke dag...want ek weet en sien reeds...dat God aan die anderkant virmy wag...