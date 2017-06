"Dis nie te koop nie." Knysna, 2013.

Die eienaar van die winkel in Thesen-eiland wat peperduur leerbykomstighede van eksotiese velle verkoop sien ek kyk na die handsak in 'n vertoonkas uitgestal. Dit lyk kosbaar agter die glas met 'n lig wat spookagtig daarop skyn.

Die handsak is 'n rooi hart, wat amper soos die ware Jakob lyk behalwe vir die silwer klinknaels wat gevaarlik soos spykers na buite steek.

"Ek het 'n winkel in New York gehad, naby die World Trade Centre. Alles is vernietig in 9/11. Toe ons dae later kon teruggaan om te kyk wat oor is, is daardie handsak die enigste ding wat uit die puin gekom het."

Ek ervaar hierdie week dieselfde as destyds met 9/11. Oor en oor is die beeldmateriaal uitgesaai. Oor en oor die onderhoude met slagoffers, brandweermanne, die burgemeester van New York, die destydse president, George W Bush.

Nou is dit die juweel van die Tuinroete se lot. Wie sou kon dink dat Brenton-on-Sea, Knysna, Plettenbergbaai ooit só sou lyk. Dat daar net sandduine sou oorbly op plekke waar pragbome en fynbos, kenmerkend aan hierdie besonderse stukkie aarde gestaan het.

Soos met 9/11, het ek op die punt gekom dat ek net nie meer kon kyk nie. Net nie meer wou sien nie. Net dinge wou onthou – soos dit was en nooit weer sal wees nie.

In 'n gesprek met brandslagoffers gedurende die week, probeer ek wenke kry. Hoe tree jy op as die vuur kom? Wat gryp jy?

"Jy dink nie eens aan persoonlike goed nie. Jy vat net die lewende saam met jou. Diere, mense."

Soos vlugtelingekampe elders wat op die nuus gesien word, só het duisende in Knysna en omstreke die afgelope week tydens die reddingspogings gebly. Sommige word steeds in kerksale en skole gehuisves.

En van die grootste nood volgens berigte? Skynbaar berading – maniere om die verskriklike verlies te verwerk.

Sommige versekeringsmaatskappye het tydelik gaan kantoor opslaan in Knysna, net om die navrae en eise makliker te kan hanteer.

Maar wat van die hartsgoed wat verlore is?

"Al die foto's…dis weg. Toe my seun my vra of hy die albums moet gryp het ek net gesê…'kom weg uit die brandende huis'….al my kinders se babafoto's weg. Ek het die klere aan my lyf en net die prentjies in my kop oor."

'n Jong man wys vir my 'n skoentjie wat hy in graad 1 van klei gemaak het. Dis grof afgewerk soos die dommerige handjies van 'n sewejarige sou doen.

Die skoentjie is uitgegrawe tussen die as wat van hulle pragtige houthuis oorgebly het. Dis swart op plekke en 'n bietjie gebars van die hitte van die vuur. Sy ma vertel dit het altyd op haar lessenaar gestaan.

Van die juwele in haar kluis het daar net 'n gesmelte hopie goud oorgebly. En van die huis, net die heining, die blou huisnommer en die wit posbus.

Sommige dinge, is nie te koop nie. Waarskynlik ook omdat ander dinge, nooit goed genoeg verseker kan word nie.