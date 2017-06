Droom vir Hannah

By ‘n kerkbyeenkoms, sit drie vroue om ‘n tafel. Hulle gesels en lag. Die onderwerp? Kindergeboorte. Die jongste van die drie wat nog nie kinders het nie, wieg een van die ma’s se peuter op haar skoot. Vanuit die veiligheid van haar arms, is sy gesiggie die ene tevredenheid.

“Ja,” sê die een vrou, “jy moenie kindergeboorte gelykstel aan seerkry nie. Dit is pynlik, maar dit is die enigste pyn wat waarlik iets goeds ten doel het.” Sy kyk met deernis na die kind. Nee, eintlik met verwondering - dat intense pyn, baringsangs hierdie klein wonderwerk kon voortbring.

Vergelyk hierdie pyn met dít wat Hannah Cornelius se ma moes ervaar sedert sy Saterdag verneem het dat haar enigste dogter, ‘n tweedejaar Matie-student, geskaak, vermoedelik herhaaldelik verkrag en vermoor is.

Hannah se sinnelose dood het die voorblaaie van koerante en internet nuuswebwerwe oorgeneem dié week. Maar dit blyk ook asof sy haar intrek in mense se gemoedere kom neem het. Sy duik op in gesprekke. Kopskuddend praat mense oor die gruwels wat haar oorgekom het aan die hand van haar moordenaars. Met veragting praat hulle oor die mans wat haar verniel en die lewe uit haar probeer wurg het, totdat haar “ongeëwenaarde gees” (aldus ‘n koshuismaat) saam met die bloed uit haar liggaam gevloei het.

Maar hoekom die ophef oor Hannah? Omdat sy mooi, begaafd en bevoorreg was? Prominente ouers het? As ‘n verlies vir die samelewing beskou word omdat sy “al die geduld en liefde in die wêreld” met haar outistiese boetie gehad het?

Nee, Hannah is maar net ‘n statistiek. Bygevoeg, ‘n tipies Suid-Afrikaanse statistiek.

Aldus ‘n artikel wat op News 24 verlede week, is daar sedert die begin van die jaar ‘n ontstellende aantal vroue en kinders in Suid-Afrika vermoor. Volgens die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, sterf daar elke agt uur ‘n vrou aan die hand van iemand met wie sy ‘n intieme verhouding het. Een uit elke vyf vroue, aldus Statistieke SA, ervaar fisieke geweld, gepleeg deur ‘n verhoudingsmaat. ‘n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in die Wes-Kaap het verlede week bekend gemaak dat daar sedert Januarie vanjaar, 19 kinders in die provinsie vermoor is. In sommige gevalle, elders in die land gerapporteer, was swanger vroue die slagoffers met die gevolg dat daar dubbele lewensverlies was.

Meimaand het geëindig met die jaarlikse Take a Girl Child to Work-veldtog, ‘n korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsinisiatief in Suid-Afrika sedert 2003. Ook in Mosselbaai besoek ‘n klomp blinkoog tienermeisies die korporatiewe wêreld en gaan huis toe met nog méér sterre in die oë.

Waaroor sou Hannah en haar 19 medeslagoffers gedroom het? ‘n Nuwe speelding? ‘n Veilige omgewing? Mooi klere? Om graad te vang?

“Jy ry met my droommotor,” sê enetjie na ons onderhoud toe sy my sleutelhouer sien. Hoeveel sulke drome word nie verydel nie as gevolg van die uiters gewelddage samelewing waarin kinders grootword? Kinders wat kinders behoort te bly totdat hulle wasdom bereik sonder dat hulle lewensvlam voortydig uitgedoof word.Verhang ‘n slag die bordjies. Droom dat Hannah en die 19 kinders wie se stemme nou stil is, sal aanhou opklink uit die graf om ons te bly herinner aan die onvergeeflike onreg wat hulle aangedoen is.Junie is immers Kindersbeskermingsmaand. Laat dit ‘n slag geld.