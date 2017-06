‘n Dogter se hartseer

Met Vadersdag wat om die draai is, lê die seer vlak in my hart.

My pa is op 29 Desember in die ouderdom van 91 na 'n skielike siekbed oorlede. Ons was nie reg daarvoor nie, want vir sy ouderdom was hy op-en-wakker, vrolik, vol grappies en die mens waarom ons lewens gewentel het.

Ek skryf die nie slegs as jou dogter nie, maar ook as een van die vele mense wat jou die afgelope vyf maande ongelooflik mis. Jy was die eerste man wie ek liefgehad het. Jy het my vasgehou, met my gespeel, bygestaan en soveel moontlik herinneringe gegee in die eerste sewe jaar van my lewe - veral na mamma se afsterwe toe ek maar slegs drie was. Jy moes ewe skielik die skoene van Ma en Pa volstaan. Jy was my anker, my lewe en die persoon wat seker die grootste invloed op my menswees gehad het.

Jy het eerstens in my geglo, my altyd jou 'liefie' genoem en het my jou lengte (oftewel korte) gegee. Jy het vir my alles in daardie eerste jare van my lewe gegee, maar die grootste was jou onvoorwaardelike liefde. Daardeur het jy van my die persoon gemaak wat ek vandag is.

Party dae is moeiliker as ander, maar ek wil nie dat jy moet kommer nie. Meeste van die harde dae handel oor dit wat jy vandag uitmis en nog gaan uitmis. Maar jy sal altyd in my hart wees, net op 'n meer spesiale manier. Deur net elke dag in die spieël te kyk laat my besef dat ek ook die beste van jou gekry het.

Ek het baie van myself geleer deur jou afsterwe. Ek weet dit is moeilik om te hoor, maar deur jou afsterwe het ek vinnig grootgeword. Ek het nie 'n keuse gehad nie, my anker en 'go to person' was ewe skielik weg. Ek het meer onafhanklik geword.

Jou dood het ons familie nader aan mekaar gebring en gedwing om die lewe stip in die gesig te staar, want ons weet jy wou net die beste vir ons hê.

Niemand verstaan die gebreekte hart van 'n dogter wat haar pa verloor het nie. Terwyl die aanvanklike skok en wond weggaan, bly die letsels en kneusplekke in die diepste kamers van mens se siel. Woorde kan nie beskryf hoe erg ek jou mis nie, maar jy sal altyd in my hart wees.

Met Vadersdag op die maand se kalender is ek hartseer dat ek nie soos ek die afgelope 20 jaar gedoen het vir jou, jou gunsteling maaltyd kan voorsit nie - met nagereg waarvoor jy so lief was! Ek sal wat wil gee om jou net weer 'n drukkie te kan gee, jou aansteeklike lag te hoor en die vonkel in jou stoute blou-grys oë te sien.

Rus sag, my Pappa. Ek is bitter lief vir jou en mis jou nog elke dag!