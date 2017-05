Die wonder van woorde

Om 'n boek te skryf is nie bloot 'n kwessie van gedagtes in woorde omsit en aanmekaar ryg om sinne, paragrawe en hoofstukke te vorm nie.

Om 'n boek - 'n noemenswaardige boek wat deur mense gelees wil word - te skryf, verg nie slegs kennis van woorde nie, dit verg 'n liefde vir woorde en 'n liefde vir stories. 'n Ware skrywer verstaan stories en om stories te verstaan moet die skrywer mense verstaan.

Annelie Botes is so 'n skrywer. Sy is een van Suid-Afrika se topskrywers, met haar jongste boek, Lugkasteel, tans die tweede beste verkoper in die land. En tog is dit nie haar celebrity-status en haar gewildheid as spreker en aanbieder wat haar elke dag met 'n glimlag en 'n skryflus laat opstaan nie. Dit is haar liefde vir die Afrika-aarde, vir die mense van hierdie aarde en vir hulle stories. Die tuin voor die meenthuis waar sy en die Gryse (soos sy haar man, Chris, noem) woon, is 'n lowergroen Eden met honderde plante, klippe, voëls, vrolike paddas en akkedisse. Hier, op 'n sementbankie bewonder sy haar stukkie aarde en bepeins sy die lewe en die stories van mense en dinge en verwoord alles sodat ander dit kan lees.

Sondag sleep sy my saam kerk toe. Nie 'n kerk vir celebrities en Oos-Kaapse aristokrate en finansiële suksesverhale nie. Nee, 'n kerk van gewone mense wat dag na dag oorleef, wat opreg aanbid en die karigheid wat hulle besit offer omdat aanbidding hulle noodsaaklikste behoefte is. 'n Kerk sonder pretensie, sonder oorvloed en sonder finansiële sekerheid. 'n Kerk van behoefte waar sy Sondag na Sondag teen veel minder as die normale vergoeding, sorg dat die orrel die gemeente voed en hulle hoop vleuels gee.

Om te sê dat sy my kerk toe gesleep het is darem nie waar nie. Ek wou gaan, want ek wou hoor hoe speel Annelie orrel en ek wou sien wat is dit wat haar elke Sondag kilometers ver laat ry om vir 'n arm gemeente haar note te bring. En ek wou hoor hoe klink 'n kerkorrel wat voor die diens en tydens kollekte nie kerkmusiek speel nie, want, sê Annelie, musiek is musiek en dis mooi en wat mooi is moet gehoor word.

Net soos wat sy vir elke sin in elke boek presies die regte woorde kies, so kies sy ook vir die mense nie lukrake stukkies musiek nie. Nee, musiek moet kan praat en so luister ons voor kerk na Don McLean se Vincent:

One as beautiful as you ...

Yesterday's paper, telling yesterday's news

en dalk 'n brokkie son

They would not listen, they did not know howPerhaps they'll listen now ...But I could've told you VincentThis world was never meant forEn ons luister na Streets of London, siende dat die deurkollekte aan die Winterprojek geskenk word:"Have you seen the old man in the closed down marketPicking up the papers with his worn out shoesIn his eyes you see no pride and hanging loosely at his sideTerwyl die gemeentelede uitstap speel Annelie Koos du Plessis se Sprokie vir 'n stadskind:Volg hom elke nag oor swart rivierekyk nie eenmaal omDalk vind jy die land van blou saffiereNa die diens word almal eers gegroet en uitgevra oor huisdinge. Toe ons wegry steek sy 'n sigaret aan en sê dominee Frans preek preke wat die mense verstaan en sy vra of ek bly is ek het saamgegaan. Ja, ek het ook die preek verstaan, maar ek het meer as dit verstaan. Ek het verstaan waarom Annelie elke oggend kilometers ry om byna gratis 'n afgeleefde kerkorrel te laat sing. Ek het verstaan waarom dominee Frans drie of vier ritte voor kerk met sy motor aflê om ou mense by die kerk te besorg. En ek het verstaan waarom mense wat al erg deur die lewe bygekom is en voor sy meedoënloosheid moes swig, Sondag na Sondag kerk toe gaan. Daar kan hulle vir 'n uur en 'n half opregte mense soos Annelie en dominee Frans hoor en ervaar. Is ek bly ek het gegaan? Ja Annelie, ja.