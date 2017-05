Lag dit af

Daar is min verskil tussen ‘n openbaring en ‘n openbaarmaking. ‘n Openbaring kan beskryf word as daardie “aha-oomblik” wat in tekenprentjies soos ‘n gloeilampie bokant iemand se kop geskets word.

Openbaarmaking is soos om te vervel. Dis ‘n afsigtelike, dog noodsaaklike proses wat nadat die ongemak daarvan verby is, eintlik ‘n bevrydende geheelbeeld onthul.

Verjaarsdae bring beide hierdie prosesse na vore. Een van die vrae wat ek mense die meeste vra, is na hulle ouderdom. Dit lok gewoonlik verskillende reaksies uit. Soms kom jy aan op ‘n plek welwetend iemand word 80 en boontoe. Ander kere wag jy vir die regte oomblik , wanneer jy die kat goed uit die boom gekyk het, om versigtig na ouderdom te verneem.

Geslag ten spyt, begin mense soms lag na dié vraag. Of, hulle twyfel, dink ‘n bietjie, tel op die vingers en vra selfs ‘n familielid of vriend om die vraag te help beantwoord.

Hoe dit ookal sy, vroue vra jy beslis versigtiger. Mark Twain, bekende Amerikaanse skrywer het wel gesê: ‘n Vrou wat haar ouderdom verklap, sal ook nie ander geheime kan bewaar nie.

Tydens twee gevalle dié week kry ek met vroue en hulle ouderdomme te doen. Toe ek die een om haar ouderdom vra, antwoord sy, ek kan gerus vra, sy’t geen geheime nie, want “geheime maak ‘n mens siek” en toe skud sy van die lag.

Die ander een op die randjie van 100 jaar oud, meen “dis nie lekker om oud te wees nie”, maar lag dan lekker vir haar eie stelling.

Die Amerikaanse Gallup-organisasie wat wêreldwyd navorsing doen oor prestasiebestuur, bied ‘n verduideliking hiervoor. Mense word gelukkiger soos hulle ouer word, maar navorsers is nie heeltemal seker waarom nie.

Op 18-jarige ouderom, voel mense as ‘n reël heeltemal goed oor hulleself. Hierdie tevredenheid neem egter stelselmatig af en mense voel toenemend slegter oor hulleself tot en met ouderdom 50.

Teen hierdie tyd, is daar egter ‘n skielike ommeswaai en mense word gelukkiger hoe ouer hulle word. En wanneer hulle die ouderdom van 85 bereik, is hulle selfs meer ingenome met hulleself as toe hulle 18 was.

Die res van die emosies ry net so lekker wipplank. Spanning (stres) neem af vanaf 22-jairge ouderdom en bereik ‘n laagtepunt op 85. Bekommernis bly op min of meer dieselfde vlak tot op 50-jarige ouderdom en neem dan skielik af. Woede verminder na 18 en hartseer bereik ‘n hoogtepunt op 50, neem af tot op 73 en styg weer effens tot op 85. Genot en vreugde het ‘n soortgelyke kurwe: beide neem af tot op 50, styg weer geleidelik vir die volgende 25 jaar, neem effens af, maar bereik nooit weer die laagtepunt wat dit op 50-jarige ouderdom was nie.

Die goeie nuus, in ‘n neutedop is: vir almal onder 50 jaar oud en jonger wat ‘n bietjie goor voel op die oomblik, hou moed, jy word ouer en by implikasie, vroliker!

Nogal ‘n “openbaring” dat die “openbaarmaking” van ouderdom so ‘n vrolike reaksie kan ontlok?Voor jy dus sug vir die aantal kersies op jou verjaarsdagkoek, lag dit af!