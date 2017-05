Hierdie week het ek 'n dag in 'n plattelandse hof deurgebring en moes vir bykans twee ure sit en luister na uitstelle voordat die saak waarvoor ek daar was voorgekom het.

Almal is doodverveeld, die tolk ingesluit en net voordat slaap ons oorval kikker die landdros almal op.

Sy praat Engels, die omie wat in die bank staan praat Afrikaans en die tolk vertaal. Die landdros is ongeduldig want die omie het nie vir sy vorige hofverskyning opgedaag nie. Sy is bang as sy die saak uitstel daag hy weer nie op nie en sy beraam 'n plan om seker te maak hy sal daar wees:

DEUR HANNES VISSER

Landdros: Why were you not in court last time?Tolk: Waarom was u die vorige datum nie by die hof nie?Omie: Daar's nie transport van Willowmore nie toe moes ek 'n lift soek.Tolk: He lives in Willowmore and there was no transport and he had to find a lift.Landdros: So you decided not to comeTolk: So u het besluit om nie te kom nieOmie: Ek het gekom maar ek was laat toe is die hof al toeTolk: I came but it was too late and the court was already closed.Landdros: What time dit you come?Tolk: Hoe laat het u gekomOmie: Dit was verby vyfuurTolk: It was past five o'clockLanddros: And you thought the court was going to wait for you?Tolk: En u het nou gedink dat die hof gaan vir u wag?Omie: NeeTolk: NoLanddros: I am going to postpone this case, do you want me to organise free transport?Tolk: Nou die saak gaan uitgestel word, maar soek jy gratis vervoer dat jy nie weer kan laat kom nieOmie: Ek verstaan nieTolk: I don't understandLanddros: Do you want free transport to the court. I can organise it?Tolk: Wil u gratis vervoer kry tot by die hof, dit kan gereël word?Omie: Dit sal dankbaar wees, assebliefTolk: I will be very thankful pleaseLanddros: Then you will also have a free bed, and free meals three times a day till the next date.Tolk. met 'n groot glimlag: Dan kry jy ook bed en brekfis en aandete en tv - gratis saam met die gratis vervoer.Omie: Ek verstaan nieTolk: I dont understandLanddros: The transport will be from the cells, you will get free bed, free meals and free transport, I can organise it now.Tolk: Nou die gratis vervoer is van die selle tot hier binne in die hof, met gratis bed, gratis etes drie keer 'n dag en gratis tv. Ek kan dit nou reël.Omie: Maar ek het 'n vrou en 'n kind by die huisTolk: But I have a wife and a child at home.Landdros: So you don't want the free transport, I can organise it.Tolk: So jy wil nie die gratis vervoer gebruik nie, dit kan gereël word met die bed en die kamer, alles.Omie: Nee dankie, my swaertjie het my vandag gebring, hy sal my weer bring.