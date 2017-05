"Dis 'n óú oom man... shame..."

Hoe kwistig gaan 'n mens om met die woord "ou" of "oud". Sonder om te veel daarop ag te slaan dat jyself al anderkant die halfpadmerk staan. Dis 'n ongenaakbare woord, een wat mense kategoriseer as 'n soort "obstruksie" in 'n vinnigerwordende wêreld.

In Suid-Afrika, is een van die welkomer byprodukte van ons demokrasie dat ons deernis moes begin ontwikkel met diegene wat op die rand staan. Persone met gestremdhede, VIGS-wesies, jeugmisdadigers, mishandelde vroue – maak die lys langer. Maar, dikwels wanneer dit by oues van dae kom – krimp ons empatie dramaties.

Dalk is dit omdat ons op dié manier die toekoms kan sien. Ons sien die fisieke en intellektuele verstadiging, die stelselmatige afname in welstand, die verlies aan menswaardigheid.

Vandeesweek, het nog 'n seder in die Afrikaanse letterkundige wêreld geval. Die bekroonde skrywer, gereken as die grootste tot nog toe, Karel Schoeman is dood. Ofskoon sy afsterwe wyd betreur word, is dit die manier waarop dood is wat nie net aan die hart ruk nie, maar ook die logika uitdaag.

Hy skryf in die openingsin: "Ek het genoeg van veroudering en ouderdom meegemaak om seker te wees dat ek self nie oud wil word nie... "

Tipies van sy massiewe intellek, wou Schoeman met sy opspraakwekkende dood, 'n debat begin oor of mense, veral oues, mag besluit of hulle genoeg geleef het en wat om daaromtrent te doen. Ten slotte in sy verklaring, spreek hy die hoop uit dat sou sy poging slaag, mense vryelik daaroor sal praat.

Hy hoop dat sy dood sal bydra om die "wesenlike probleem van ouderdom" en ook "die algemene kwessie van selfbeskikking meer bespreekbaar te maak" sodat die Suid-Afrikaanse wetgewing uiteindelik beïnvloed kan word.

"So is dit genoeg." En hiermee groet Karl Schoeman die lewe in keurige Afrikaans.

Baie lank gelede, toe ek klein was het my oupa my op sy skoot getel en gesê: "My ou liewe dingetjie, die ouderom het 'n lelike gesig." Sy woorde, wat ek toe baie letterlik verstaan het, het my bygebly. Vandag, anderkant die halfpadmerk, verstaan 'n mens dit anders.

Daarom verstaan ek ook Karl Schoeman se "genoeg".

DEUR CORNELLE CARSTENS.



Jonger mense word meer dikwels as selde aangetref dat hulle die oueres bloot sien as "oud". Nie as voormalige kundiges, skoonheidskoninginne, formidabele leiers en dies meer nie, maar bloot as "ou" ooms en tanniesSchoeman is op 1 Mei in die tehuis op Bloemfontein waar hy die afgelope paar jaar bly, dood. Alhoewel 'n verklaring wat hy opgestel en op 27 April onderteken het, daarop dui dat hy sy dood deur "selfbeskikking" sou bewerkstellig, meen sy prokureur dat slegs 'n nadoodse ondersoek die ware oorsaak sal kan bepaal. In sy verklaring blyk dit dat hy op 75 reeds 'n einde aan sy "veroudering" wou maak, maar dat "omstandighede" dit verhoed het.