God kan jou herstel

Die profeet Jeremia skryf: "Ek het toe na die werkplek van die pottebakker gegaan en hom gekry waar hy besig was om op die pottebakkerswiel te werk. Maar die pot waarmee hy besig was, was nie 'n sukses nie. Hy het toe die klei inmekaargedruk en weer begin om 'n nuwe pot te vorm soos hy dit wou hê.

Die Here het toe... gevra: 'O Israel, kan Ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei maak nie? Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hande'" (verse 3-6 NLV).

Daar is drie belangrike lesse uit hierdie verhaal te leer: 1) So lank as wat jy buigbaar is en op God reageer, sal Hy jou nooit weggooi nie. Hy sal jou eerder in iets wat Hy kan gebruik, vorm.

2) Wanneer ander mense jou af druk, sal God jou oplig. 'n Pottebakker druk nie die klei plat nie, hy lig dit aanhoudend op en vorm die klei soos dit op die wiel draai. God sal dit ook vir jou doen. Dawid het gesê, '...Hy... het my opgetel uit die afgrond van die dood, uit die modder en die slym. Hy het my voete op 'n rots laat staan en my op vaste grond laat loop' (Psalm 40:2-3 NLV).

3) Let op wie se voet op die wiel is. As hy kon, sou Satan jou lankal van die wiel afgegooi het, maar hy kan nie. Kyk onder die tafel wie se voet op die wiel is: die Pottebakker s'n! Niks kan jou van God se liefde skei nie (sien Romeine 8:39). Die woord vir jou vandag is: 'Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hande.'