O wye en droewe land

Die boere kry so swaar, hulle vat aan die snykant van die mes.

My Karoo-oupa het so gesê. Hy was ‘n ou knorpiet, maar gevat om dinge treffend op te som.

As ‘n mens in die Tuinroete woon, is die knellende droogte wat Suid-Afrikaanse boere in ‘n wurgggreep het, iets waarvan jy vervlietend kennis neem op die daaglikse nuus. Dit ontvang ‘n jammerlike tongklik voor die fokus verskuif na groter ellendes - moord, roof en verkragting.

En dan is jou kommer verby.

Dis anders as jy kilometers ver stap in ‘n stuk Karooveld wat in jou heugenis nog nooit so sonder weiding gestaan het nie. Bygevoeg, my pa duskant sewentig, wie se geboortewêreld dit is, merk tydens ‘n staptog die naweek op, dat die laaste spatsels groenigheid slegs nog aan die bitterbosse kleef – weiding, volgens hom, “wat die skape slegs vreet as hulle kort by vrek is”.

Plaasdiere se uitgeteerde karkasse lê darem nie rond in droë rivierlope nie. Hulle kan danksy hulle verhouding met die mens darem nog gevoer word – soos party van die distrik se boere al drie jaar lank doen.

Maar die wild…

Steenbokke wat voorheen blinkvet van ‘n naderende bakkie, ligvoets en pronkend die veld sou invlug, strompel lusteloos ‘n koers in, stop dan om terug te kyk na die voertuig oor ‘n maer blad of kruis. ‘n Boer vertel hoe hy nou die dag ‘n springbokrammetjie deur die draadheining moes help. Na die gespartel, het die dier sommer bly lê.

Daar is ‘n kyk in sulke boere se oë wat jou nie onaangeraak laat nie. Hulle vertel hoe hulle al ooie begin verkoop met ‘n meewarige - “ons is nou aan die punt van die riem".

As die son sy ongenaakbare kop bêre anderkant die Kareeberge se westerkim en die nag ‘n sluier oor die dorre aarde trek, kyk jy op en verwonder jou aan die sterrehemel. Só briljant en skitterend, dat die SKA (Square Kilometre Array) net anderkant die droogteveld ook nog lê en grom om nog plase op te koop sodat die “slim mense” in radiostilte verder oor “donker energie” kan filosofeer.

Ons mag dalk onwetendheid pleit wat die droogtetoestande betref. Ons het darem nog ‘n lappie gras en ‘n bietjie besproeiing. Maar as die stof opslaan uit die droë bossies wat onder jou skoensole knars, weet jy, Moederaarde wéét. Inteendeel, sy is intens bewus.

die klein begrafenis

DEUR CORNELLE CARSTENS.



En saam met jou voeteval, klink die woorde van NP Van Wyk Louw se klaagsang uit Die dieper reg (1938) op:O wye en droewe land, alleenonder die groot suidersterre.Sal nooit ‘n hoë blydskap komdeur jou stil droefenisJy ken die pyn en eensaam lye,van onbewuste enkelinge,die verre sterwe op die veld,