Het jy ookal 'n haastige besluit geneem waaroor jy baie spyt is? Jy wil so graag die tyd terugdraai om jou daad ongedaan te maak maar helaas dit is onmoontlik...

Norma McCorvey, voormalige 'pro choice' aborsie aktivis is onlangs oorlede in die ouderdom van 69-jaar.

McCorvey was 22-jaar oud toe sy in 1970 swanger geraak het. Alle pogings om 'n dokter te vind om 'n aborsie te doen het egter misluk aangesien dit op daardie stadium onwettig was in die staat van Texas.

Sy het besluit om haar pleidooi vir 'n aborsie tot in die hoogste hof in die VSA te voer. Haar prokureur het daarin geslaag om in 1973 die aansoek voor die Hooggeregshof te bring en die wet is verander na pro choice. Maar dit het te laat gekom vir McCorvey. Sy het toe alreeds geboorte geskenk en haar baba vir aanneming beskikbaar gestel.

McCorvey was egter bitter spyt dat sy haar ooit beywer het om aborsies te wettig. In 1990 het sy haar standpunt oor aborsie radikaal verander nadat sy 'n Christen geword het. (Sy het ook met baie vroue gepraat en gehoor van die negatiewe sielkundige nagevolge op hulle lewens nadat hulle 'n aborsie ondergaan het.)

Sedertdien het sy kragte saamgesnoer met die pro life-beweging, Operation Rescue en gesê "Ek sal die Here dien en vroue help om hulle babas te behou. Ek sal 'n pro-lewe uitkyk hê vir die res van my lewe."

McCorvey word oorleef deur haar dogter, Melissa, en twee kleinkinders.

Voorbeelde wat onder hierdie kategorie van onomkeerbare besluite val is byvoorbeeld om jou maagdelikheid te verloor, 'n swangerskap te beëindig, tatoeëring, iemand op die internet te beledig, 'n orgaan te verwyder en sommige kosmetiese operasies.

Die goeie nuus is dat die genade God nie uitgeput raak deur ons haastige onomkeerbare besluite nie! Hoewel ons met sekere nagevolge sal moet saamlewe, is Hy in staat om ons te vergewe en ons te help om dit te verdra.