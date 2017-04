Soms moet jy

Die weg van die minste weerstand, beteken nie vir almal dieselfde ding nie. In een se boek, is dit die lydsame vredespad. Vir ander is dit protes.

Suid-Arikaners tussen 40 jaar oud en ouer is almal seker vertroud met die rol wat protesaksie in die vorming van ons demokrasie gespeel het. Veral optogte. Alhoewel daar in onse dorpie seker nie veel van ons is wat ruiterlik kan erken dat ons al aan een deelgeneem het nie, is daar altyd 'n uitsondering op die reël.

Soos vandag, Vrydag 7 April.

Baie van ons se studentedae het afgespeel midde-in die brandpunt van politieke onrus en tog, het meeste van ons geglo dat ons demokratiese reg om te stem, die ware weg na 'n meer regverdige toekoms vir almal sou wees. Circumstances however, alter cases. So sê my pa altyd as buitengewone omstandighede dreig om die vertroude weë omver te werp.

Vandag – march ons almal. Of so word daar gehoop.

Vroeër die week, tydens 'n bespreking rakende President Zuma se katastrofiese kabinetskommeling, meen politieke ontleder Max du Preez dat die effek van massa-aksie, soos die landswye protestoptogte beplan deur opposisiepartye, klaaglik sal misluk. Tensy, aldus Du Preez, Suid-Afrikaners daarin slaag om met meer as 500 000 siele solidariteit te toon en die strate in te vaar om President Zuma vir goed uit die kussings te lig.

Soms is die weg van die minste weerstand, iets wat heeltemal buite jou gemaksone en verwysingsraamwerk lê. Soos jare gelede toe my ma ook gemarch het.

Dit moes 1990 gewees het. Die onderwysers van Sandersville en Phiritona het gemarch ter herinnering van die Sharpeville-slagting, vandag herdenk as Mensregtedag(*).

Pa was daardie tyd burgemeester van die klein Vrystaatse dorpie waar ek grootgeword het, dus was sy vrou se deelname aan sodanige geleentheid nie juis binne die toepaslike sosiaal- en polities-aanvaarbare grense nie. Maar dit was immers, om verskeie redes, die weg van die minste weerstand.

Met 'n motortjie vol mede-onderwysers, daag moeder toe by die march op. Tipies aan daardie jare, was daar 'n "sterk polisieteenwoordigheid" om die "skare" onder bedwang te hou. Toe die beamptes moeder se toe reeds bekende roomkleurige Opel Kadet gewaar, beduie hulle dat sy moet stop en die venster moet afdraai.

"Mevrou, draai hier af. Hier is 'n ontsnaproete uit die gemors," sê die beampte besorgd toe hy die res van haar passasiers gewaar.

Soms móét jy. Dis ook die weg van die minste weerstand.

Ek sou vandag wat wou gee om die man uitdrukking op die man se gesig te kon sien toe sy ewe beleefd, dog ferm antwoord: "Nee dankie meneer. Ek gaan nie afdraai nie. Ek is deel van die 'gemors'. Ek kom ook march."(*) Menseregtedag is eers na die verkiesing van President Mandela, so benoem as 'n openbare vakansiedag.